Jenni Hermoso, yo no te creo

Lo intento. De verdad que lo intento. Hago ímprobos esfuerzos por creerte, Jennifer Hermoso, pero yo… no te creo. Y, ojo, no tiene nada que ver ni con la edad ni con el sexo. Hay un montón de gente a mi alrededor, la inmensa mayoría en realidad, que tampoco te cree. Más jóvenes que yo, mucho más jóvenes, mayores que yo y mucho mayores. Y muchas de esas personas son de tu mismo sexo. Para ti y para tus amigas chantajistas esto podrá ser una cuestión de género, para muchas personas no lo es, es una cuestión de lo que es justo y de lo que no lo es. ¿Es justo que hayan rodado por vuestra culpa las cabezas de profesionales honrados? ¿Por qué lo han hecho? A día de hoy no se puede decir que lo haya sido. Mañana no lo sé, hoy no lo parece. Sigue sin parecerlo.

Perdóname pero tu discurso del otro día en México… en fin. Me recordaste a Scarlett O’Hara en Lo que el viento se llevó: "¡A Dios pongo por testigo!" ¿Tú te oíste? ¿Te escribieron lo que tenías que decir? "Fuimos campeonas porque era la única forma que nos quedaba para ser escuchadas, respetadas y valoradas"... Y el rebaño aplaudiendo. ¿En serio es esa la imágen que queréis trasladar de España al exterior? ¿No érais respetadas exactamente por quién? ¿Quién o quienes no os valoraban? "Estoy segura de que millones de niñas alrededor del mundo se han sentido identificadas y protegidas por este grupo de jugadoras valientes, comprometidas y honradas, que en cada paso que han dado siempre han pensado en el futuro de todas ellas". ¡Madre mía! ¿Así que cuando, y ya hace de eso más de un año, pedísteis la cabeza de Vilda lo estábais haciendo para proteger a las niñas del mundo? ¿Del mundo entero o sólo de una parte? ¿También pensábais en la hija del ex seleccionador?

Mira, Jenny, la filtración de tu declaración es algo terrible, y me parece muy bien que pongas los puntos sobre las íes y pidas garantías. Pero, al márgen de que sea algo reprochable, tu declaración no te deja demasiado bien, por no decir que te deja muy mal. Y qué decir de la filtración de tu intercambio de watshapps con el ex director de marketing de la federación española de fútbol, Rubén Rivera: ¿También estabas pensando en proteger a todas las niñas del mundo cuando le acusaste de coacciones? Si te estaba coaccionando, la verdad es que lo disimulaste muy bien porque sólo estabas preocupada porque este caballero enchufara por la cara a una amiga tuya, la señora o señorita Ana Ecube (que por cierto testificó contra Rivera) en el famoso jolgorio de Ibiza: "¡Haz tu magia, va! Es muy amiga mía". Y la hizo. Y coló a tu colegui. Luego le pides al acosador que te organice una salida a una discoteca local para ti y para otros seis amigos, que al parecer se sumaron a la fiesta. Después le preguntaste que dónde estaba el chófer ("Estará de resaca", escribiste) e incluso le dices que le comente a su mujer que se lleve un bañador propio porque le habías dicho que tenías uno de sobra pero no era así. Una pregunta, Jenni, ¿todos estos mensajes que intercambiaste con Rivera los hiciste también por ayudar a las niñas del mundo? ¿Cuando le pedías que enchufara a tu amiga pensabas en las niñas? ¿Cuando le pedías que te organizara un sarao estabas pensando en ellas? De lo único que se puede acusar a Rubén Rivera es de ser tu botones, nada más. Y uno bastante efectivo, por cierto. Coló a tu amiga. Te organizó la fiesta. Imagino que el chófer te recogería a tiempo.

Estos mensajes son del 24 de agosto y el beso te lo dieron el 20, nada más acabar la final. O sea, desde que Rubiales te besó, cuestión ésta que te dejó en shock, hasta que le pediste a Rivera, que según tú te coaccionó, que colara a una amiga tuya en el avión a Ibiza y que te organizase una fiesta para seis, habían transcurrido cuatro días. ¡Cuatro días! En tu declaración ante la fiscal dijiste que nada más recibir el beso de Rubiales te diste cuenta de la gravedad del asunto, o sea que ya estabas en shock, pero cuatro días más tarde estabas intercambiando mensajes con Rivera como si nada. Lo del pomposo discurso del otro día es lo de menos ("jugadoras valientes que en cada paso que han dado han pensado en el futuro de millones de niñas": ¡caray! Millones de niñas ni más ni menos. Me ha recordado mucho a cuando Rubiales decía que se llevaba la Supercopa de España para defender los derechos de la mujer. Ni él defendía a la mujer ni tú, Hermoso, defendías a las niñas. Rubiales se defendía a sí mismo y tú pensabas en Jennifer Hermoso. Y ahora deberá hablar la justicia pero yo, hermana, sinceramente, no te creo.