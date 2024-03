Defensa "a muerte" de Aston Martin con Fernando Alonso

Mike Krack, director del equipo Aston Martin, ha salido en defensa de Fernando Alonso tras la sanción de 20 segundos en Australia por "conducción peligrosa", según la versión de la FIA. Krack defiende a muerte a su piloto.

"Quería daros las gracias por todos los mensajes de apoyo que el equipo ha recibido desde el domingo y el resultado final del GP de Australia. En primer lugar, en el automovilismo todo el mundo se siente aliviado de que George estuviera bien después de su accidente. Quiero que sepáis que apoyamos plenamente a Fernando. Es el piloto más experimentado de la F1. Ha competido en más Grandes Premios que nadie y tiene más de 20 años de experiencia. Es un campeón del mundo múltiple en múltiples categorías"

Krak valoró además la sanción, la cual no entiende: "Recibir una penalización de 20 segundos cuando no hubo contacto con el siguiente coche ha sido una píldora amarga, pero tenemos que aceptar la decisión. Hemos dado lo mejor en este caso, pero sin nuevas pruebas no podemos solicitar un derecho de revisión".

Defiende al piloto y sobre todo a la persona: "Fernando es un extraordinario competidor y . Este es el arte del automovilismo al más alto nivel. Nunca pondría a nadie en peligro".