Red Bull multado por sabotear a McLaren

¿Todo vale para ganar el Mundial de F1? Pues depende a quien le preguntes la pregunta será de un signo u otro, y Red Bull, con Max Verstappen a la cabeza, se sitúa en el sí. El hambre de la escudería del toro por recortar puntos a McLaren, que ahora demuestra estar en horas bajas y lleva tres grandes premios cediendo puntos respecto a Verstappen, ha sacado la vena más picaresca, lo que le ha valido una cuantiosa sanción de 50 mil euros.

La sanción, reza en el comunicado, es por la presencia de personal de Red Bull en zona prohibida, justo antes del arranque del gran premio. "Los Comisarios Deportivos determinan que cualquier persona afiliada a un equipo u otras partes interesadas debe saber que está absolutamente prohibido entrar en la pista u obstaculizar las medidas de seguridad para la carrera después de que se haya despejado la parrilla", explica el texto del que se ha hecho eco la prensa británica.

Explicaciones a medias de Red Bull

¿Qué hacían allí los hombres de Red Bull? Al parecer, los mecánicos se percataron de que McLaren había puesto en el muro más cercano a la posición en parrilla de Norris, en el caso de Austin en la segunda posición, una pegatina para facilitar al piloto inglés su posicionamiento en la salida y evitar posibles sanciones por colocación incorrecta. No sería la primera vez que Lando Norris es sancionado con cinco segundos por este hecho. Y al parecer, tampoco es la primera vez que esas marcas desaparecen misteriosamente. Ante la reincidencia, ha sido la propia escudería de Woking quien ha denunciado los hechos, a los que Red Bull ha contestado como lo haría alguien que necesita explicar las cosas, "no es lo que parece".

Quedan tan sólo cinco grandes premios para que termine la temporada y Max tiene a tiro de piedra, casi en su rebufo, a los hombres del monoplaza papaya. Apenas lo separan 40 puntos del todavía líder del Mundial, Oscar Piastri y sólo 26 del inglés Lando Norris.