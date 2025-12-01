Los amantes de la Fórmula 1 ya tienen el regalo perfecto para estas navidades, su propio monoplaza. F1authentics.com ha sacado a subasta el impresionante coche de exhibición de Atlassian Williams Racing con el diseño especial de GP de Sao Paulo.

El equipo británico Williams presentó en Interlagos una edición especial de su coche, el "Driven by Words", decorado con las palabras que inspiran a los aficionados la mítica escudería Williams. Visto por primera vez en Brasil este diseño único, producido en colaboración con Gulf International Oil, celebra la pasión y la emoción de las carreras, con 493 palabras enviadas en diferentes idiomas por aficionados de todo el mundo, entre las que destacan pasión, legado o trabajo en equipo.

Ahora, recreado en un Show Car con licencia oficial, creado por el equipo de expertos Momento Exclusives, este diseño especial se ofrece exclusivamente a coleccionistas a través de la subasta de fin de temporada de F1 Authentics. Sin duda, la mejor forma de celebrar el segundo podio de la escudería esta temporada protagonizado por el piloto español, Carlos Sainz.

El coche ha sido construido mediante diseño asistido por ordenador directamente del equipo para garantizar una reproducción auténtica. Ahora, por tiempo limitado, los aficionados al automovilismo pueden convertirse en los orgullosos propietarios visitando f1authentics.com para ver la gama completa de lotes de subasta, registrar su interés y pujar.