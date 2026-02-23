Madring ya tiene finalistas para su el diseño de su trofeo

Uno de los grandes símbolos de las carreras de F1 es el trofeo que recibe el vencedor del domingo. Seguro que la mayoría de los seguidores recuerdan algunos de los trofeos más icónicos de este deporte, desde el volante de madera del GP de Australia, al trazado monegasco hecho trofeo o el mítico de Sega del GP de Japón que marcó la época de Ayrton Senna.

Uno de los aspectos más interesantes de los trofeos de la Fórmula 1 es su diseño y originalidad ya que aparece en uno de los momentos más emocionantes del fin de semana, el podio. Cada trofeo debe ser único y estar relacionado con la cultura del país. Con este criterio se han seleccionado a los tres finalistas para convertirse en el trofeo del GP de España que este año se celebrará en Madrid del 13 al 16 de septiembre en el circuito urbano de Madring.

Los finalistas son, la artista madrileña Sandra Val, del icono global del diseño italiano, el estudio Pininfarina y de la galerista de Sustain Awards, Laura Atalaya.

Los tres candidatos a diseñar el símbolo de la victoria del GP resultaron vencedores tras varias horas de deliberación del jurado compuesto por: la leyenda del automovilismo y dos veces campeón del mundo de rallies, Carlos Sainz; el director del Museo Thyssen, Guillermo Solana; Louise Young, Formula 1 Chief Race Promocion Officer; Gonzalo Cabrera, director de cultura y educación de IFEMA MADRID; y la diseñadora y arquitecta de reconocido prestigio internacional, Teresa Sapey.

REGNATRIX AUREA" de Sandra Val

Imagen del trofeo de Sandra Val.

"Regnatrix Aurea" está concebida como figura de poder, estrategia y excelencia, tomando como arquetipo la reina del ajedrez, la pieza más decisiva del tablero, para proyectar inteligencia, anticipación y dominio, cualidades propias del campeón en Fórmula 1.

El conjunto condensa poder y estrategia (reina del ajedrez), identidad madrileña (grifo y corona), ritualidad clásica (coronas y cintas griegas) y victoria contemporánea (ceremonia del podio reescenificada), proponiendo un icono de autoría para el GP que fusiona tradición, artesanía, símbolo e innovación.

MONUMENTAL de Pinni Farina Product Design

Imagen del trofeo de Pinni Farinna.

"Monumental" traduce a forma escultórica la curva Monumental del circuito MADRING, una peraltada de alta velocidad que define el carácter del trazado de Madrid. La pieza captura tensión, fluidez y precisión del pilotaje, proponiéndose como fragmento físico de la pista que el ganador puede llevarse consigo. El diseño incorpora además un detalle rojo carmesí asociando el trofeo a la identidad visual de la ciudad.

El trofeo se plantea como símbolo del retorno de la F1 a Madrid, con una estética limpia y esencial.Síntesis de velocidad hecha objeto, ingeniería de precisión y emoción: un lenguaje industrial y automotriz que, sin recurrir a literalidades, comunica el espíritu competitivo del GP y la cultura del diseño de alto rendimiento.

TROFEO GP MADRID de Laura Atalaya

Imagen del trofeo de Laura Talaya.

El proyecto articula la noción de centralidad: Madrid como eje simbólico del campeonato. La forma del trofeo es monolítica, continua y sobria; parte de una base circular —origen— que asciende transformándose en la geometría del circuito, culminando en un remate inclinado que hace referencia a la curva Monumental, la más larga y peraltada del trazado. El diseño evita iconografías explícitas y se apoya en proporción, masa y materialidad para representar el carácter del evento.

Propuesta centrada en sostenibilidad real y honestidad material: comunica solidez, durabilidad y responsabilidad ambiental mediante un lenguaje contemporáneo y técnico, alineado con los valores actuales de diseño responsable en grandes eventos.

La decisión

El ganador se decidirá en la ceremonia que tendrá lugar el próximo jueves 26 de febrero a las 20:00 horas en el Palacio de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid. Además de todos los miembros del jurado, estarán presentes el alcalde de la ciudad, Jose Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.