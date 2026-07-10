Madring no tendrá un Gran Premio este año, tendrá dos

No han pasado ni 24 horas desde que Charles Leclerc y Lewis Hamilton fueran los primeros pilotos en probar un F1 en el trazado de Madrid cuando la organización acaba de confirmar que la Fórmula 3 pondrá a prueba el circuito madrileño dos semanas antes de que se celebre el GP de España.

No será una carrera, como en principio se habló por parte de los organizadores, sino que esta categoría automovilística realizará un test oficial de mitad de temporada los días 24 y 25 de agosto. Estas pruebas servirán para validar los procedimientos deportivos, operativos y de seguridad del circuito en condiciones de competición real.

‼️ Así probó Ferrari el circuito de Madring pic.twitter.com/ee3d6cGxUe — Libertad Digital (@libertaddigital) July 10, 2026

Además de esta sesión de test, el Campeonato FIA de Fórmula 3 ha confirmado un formato ampliado para la última prueba de la temporada 2026, que se disputará en Madrid, con el objetivo de alcanzar el número de eventos originalmente previstos para este año. La cita final de Madrid incluirá una sesión de clasificación adicional y una segunda carrera principal.

Para el CEO de FIA Fórmula 3, Bruno Michel, el anuncio de estas sesiones supone "dos días de pruebas muy valiosos para nuestros equipos y pilotos, que podrán evaluar este nuevo desafío antes de la decisiva última prueba de la temporada 2026, que se celebrará en este nuevo escenario".

El anuncio supone que Madrid no solo acogerá el GP de España del 11 al 13 de septiembre, sino que servirá de escenario también para esta categoría automovilística que estaba buscando alternativas tras la cancelación de la prueba que debía haberse disputado a principios de año en Bahréin y que la guerra de Irán obligó a suspender.

Según el director del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026, Luis García Abad, la colaboración con la Fórmula 3 "ha sido extraordinaria y nos permite cumplir un doble objetivo: realizar todas las comprobaciones necesarias antes del debut del Gran Premio y, al mismo tiempo, añadir un importante atractivo deportivo al incorporar una carrera adicional del campeonato cuyo desenlace se decidirá en Madrid".

Ferrari satisfecho con sus pruebas en Madrid

La noticia llega un día después de que los dos pilotos de Ferrari tuvieran el privilegio de ser los primeros en rodar en el trazado de Madrid y ser los únicos de la parrilla en tener datos que poder introducir en el simulador. Si bien fue Carlos Sainz el primer piloto que pudo pilotar en el circuito, lo hizo con un coche de calle y no un monoplaza. Pese a que fueron muchos los curiosos que se acercaron hasta las inmediaciones de Madrid, no ha trascendido ninguna sensación o feedback de los pilotos o ingenieros del equipo italiano.

Al tratarse de un filming day, los equipos tienen limitado el tipo de prueba que pueden realizar. En este caso, no se trataba de probar nuevas especificaciones del monoplaza, sino recopilar información sobre la pista al tratarse de un trazado nuevo y con especiales dificultades como será la Monumental, la curva con mayor peralte del calendario de la F1.