Leclerc se reivindica en Silverstone tras el fallo de Hamilton y Antonelli

Después de haber desaparecido en Austria, los Ferrari han logrado volver al podio y casi firmar un doblete que ellos mismos han perdido por un fallo en la estrategia tras la aparición del safety car por la salida de pista de Max Verstappen. Con el doblete asegurado Hamilton fue llamado a boxes y Russell que iba tercero, arriesgó quedándose en pista y consiguió robarle la segunda posición a su compatriota. El safety car no dio opción a que el heptacampeón pudiera recuperar la posición y Russell lograba subir un Mercedes al podio cuando hacía unas vueltas, parecía que sería el primer podio sin Mercedes en algún peldaño del cajón.

Una carrera que parecía, de nuevo, propiedad de Kimi Antonelli, que si bien no salió bien y estuvo al rebufo de los Ferrari, su gran trabajo con la gestión de la energía y la degradación de neumáticos le colocaban pasado el ecuador del gran premio como el favorito. Pero como ocurrió en Barcelona, el Mercedes volvió a sufrir un problema de fiabilidad y Antonelli tuvo que terminar el gran premio con la suspensión delantera rota y fuera de los puntos.

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Con el líder del Mundial fuera de juego, Ferrari que se descartaba al inicio del gran premio por no ser Silverstone un trazado óptimo para los cavallino rampante, se encontró con un Leclerc con ganas de superar el bache que sufría desde Mónaco, y con un Hamilton inspirado por correr ante su público.

Y cuando solo quedaban cinco vueltas para ver la bandera a cuadros y el tercer puesto parecía ser de Max Verstappen, el neerlandés se iba recto en plena curva y dejaba pinchado el coche en la puzolana. El piloto de Red Bull abandonaba el coche sin colocar el volante y visiblemente enfadado con su coche, que pese a que ha mejorado respecto al inicio de temporada no está aún para poder ganar una carrera.

Una carrera de supervivientes porque pese a la segunda posición de Russell, el inglés tuvo que pasar una vez más por boxes por un pinchazo lento, mientras que Lewis Hamilton, tercero, fue sancionado con cinco segundos por adelantarse en la salida. Sanciones que gracias al problema de Antonelli con la suspensión y la salida de pista de Verstappen se quedaron como una anécdota.

Kimi Antonelli sigue liderando la clasificación de pilotos pero las distancias se acortan justo antes de llegar al parón veraniego y con todas las escuderías con mucho margen de mejora. Si bien parece que Antonelli tiene algo más que el resto en el pilotaje de estos coches y con un monoplaza más equilibrado y regular, es difícil saber en qué condiciones se volverá de las vacaciones. Incluso los españoles, tanto el Williams de Carlos Sainz, décimo segundo, que sufrió más de la cuenta en Silverstone, como el Aston Martin de Fernando Alonso, décimo octavo, que tampoco pudo hacer más que dar vueltas al trazado sin poder luchar con nadie, esperan traer versiones completamente nuevas de sus monoplazas tras la pausa veraniega.