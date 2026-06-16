Madring, un trazado diferente, único y con carácter

"La realidad es siempre superior a la idea". Con esta frase pronunciada por el Papa León XIV durante su reciente visita a Madrid, José Vicente de los Mozos, presidente de Ifema sintetizaba lo que supone ver en marcha y en plazo el proyecto de Madring a poco menos de 90 días para que todo el circo de la Fórmula 1 aterrice en la capital española.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con el alcalde José Luis Martínez-Almeida y el padrino del gran premio madrileño, el piloto de F1 Carlos Sainz, han sido los maestros de la ceremonia que ha permitido presentar un gran premio calificado por todos como único.

La bandera española que se ha izado en la primera curva del trazado con el que ha arrancado el acto es especial, ya que no hay ninguna bandera de tales dimensiones en todo el circuito de la Fórmula 1. "Y es que el Gran Premio de España en Madrid es único", segón el alcalde madrileño que ha recordado que la ciudad se va a convertir en la única capital que celebre un gran premio de F1. Madrid también será la única carrera a la que se pueda ir desde el aeropuerto en Metro y contará con la curva con mayor peralte de todo el calendario. Es precisamente "La Monumental", la curva que da nombre al trofeo que recibirá el ganador el próximo 13 de septiembre y que se ha presentado este miércoles junto con el cartel del gran premio que reza, "De Madring al cielo".

Carlos Sainz ha asegurado que será un desafío trazar esta curva con un peralte extremo del 24 % y ha agradecido que la FIA haya permitido a la organización atreverse con este tipo de diseño. Un diseño que, según el piloto de Williams, hace diferente a Madring al combinar los tramos urbanos con el trazado permanente dotándola de un gran carácter único dentro del calendario de la Fórmula 1. El piloto madrileño ha aprovechado el acto de presentación para anunciar que, al igual que en Montmeló, tendrá una grada con su nombre entre las curvas 8 y 9, y que las entradas saldrán a la venta el próximo 18 de junio.

Para Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad, todas las peculiaridades de Madring no solo lo hacen único, sino que se aspira a que sea el mejor. "La combinación de espectáculo, seguridad, libertad y movilidad harán de Madring el mejor circuito del mundo", ha asegurado la presidenta, que ha señalado también que el éxito de la visita del Papa a la capital fue un ejemplo de la gran capacidad de las administraciones regionales y municipales para la organización de grandes eventos.

La Fórmula 1 aterriza en Madrid en uno de los mejores momentos para la región en materia económica y turística y la llegada del Gran Premio de España, como apuntaba Ayuso, permitirá proyectar su imagen a más de 800 millones de personas. Por la proyección televisiva, dejará unos ingresos medios de 450 millones de euros anuales y permitirá la contratación de más de 8.000 empleos directos e indirectos cada año.

Según todas las autoridades, las obras están cumpliendo los plazos, los cuales son semanalmente supervisados por la Federación Internacional de Automovilismo. De hecho, parte de las gradas localizadas en la zona del circuito permanente, los garajes de los equipos y los edificios que albergan gran parte del paddock club y la zona de medios ya están prácticamente terminados.

Un gran premio que transformará Ifema en un gran circuito de F1 y que, en palabras del presidente de esta institución, José Vicente de los Mozos, transformará no solamente el ferial, sino a toda la ciudad.