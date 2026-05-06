Madring encara su recta final con cortes y desvíos

Desde este miércoles y hasta el próximo 24 de mayo, las obras del circuito madrileño de Fórmula 1, Madring, entran en una nueva fase que implicará cortes de tráfico. Las obras para terminar de asfaltar todo el trazado y extender, además, la última capa, la de rodadura, supondrá cortes en las calles y carreteras circundantes.

Según ha informado la organización, esta nueva fase de las obras supone el corte completo desde la Glorieta Manuel Muñoz Monasterio hasta la glorieta ubicada al sur de la M-11 y parcial en Vía Dublín y Ribera del Sena, habilitándose solamente tráfico de bajada en Vía Dublín, accediendo desde la M-11, y en Ribera del Sena, accediendo desde la M-40. Se cierra, por tanto, la salida desde Valdebebas por Francisco Umbral a la M-11, así como el paso bajo el túnel. En cuanto a la gasolinera, se corta el acceso por Francisco Umbral, permitiéndose únicamente el acceso de entrada y salida por la M-11.

Con motivo de estos cortes la línea 171 modificará su recorrido en ambos sentidos, sentido Mar de Cristal – Valdebebas y Valdebebas – Mar de Cristal.

A partir de mañana, miércoles 6, desde las 10.00 horas, y previsiblemente hasta el domingo 24 de mayo, se desarrollará la siguiente fase de obras del circuito de F-1 en el vial público, que culminará con el extendido de la última capa de asfalto, la capa de rodadura. Esta fase… pic.twitter.com/WhJxxej3dY — MADRING (@madring_oficial) May 5, 2026

Madring y su flamante línea de meta

Esta fase culminará con el sellado completo del circuito después de que en los últimos días se haya asfaltado la recta principal desde donde partirán los monoplazas que tomen la salida y donde se conocerá al ganador, el primero que cruce la bandera a cuadros. En total, 523 metros de recta que finalizará en una gran frenada antes de la primera curva del circuito.

Un nuevo paso en la construcción de MADRING: la recta principal ya está asfaltada. 🏎️ 523 metros que convertirán la salida en uno de los puntos clave del GP de España. Desde la pole hasta la primera curva serán 252 metros antes de una frenada espectacular donde la emoción estará… pic.twitter.com/GxA6FVjUSA — MADRING (@madring_oficial) May 4, 2026

Además del trazado, las zonas donde se ubicarán los equipos y las entradas del público VIP ya empiezan a tomar forma. El edificio desde donde trabajarán las escuderías y las autoridades de la FIA ya se puede vislumbrar. Tres plantas y 18 metros de altura de puro diseño que está llamado a convertirse en uno de los Pit Building más modernos de todo el calendario.

Precisamente en este edificio, en las plantas superiores se ubicará el Paddock Club, la zona más exclusiva del circuito donde una entrada ronda los tres mil euros y donde se situarán las personalidades e invitados al GP de Madrid. Desde allí tendrán una vista privilegiada de la línea de meta, los boxes y gran parte del circuito madrileño.