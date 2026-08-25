LA F3 da el visto bueno a Madring

Aprobado y con nota, así ha sido la prueba definitiva y previa a la celebración del GP de España en el circuito de Madring el próximo fin de semana del 11-13 de septiembre. Dos jornadas de entrenamientos de la Fórmulas 3 que han servido sobre todo para mostrar y demostrar a la FIA que no sólo el asfalto y el trazado están listos, si no que también, todos los mecanismos de seguridad, comisarios, escapatorias, protecciones y viales internos son operativos para gestionar cualquier circunstancia que surja en carrera.

De hecho, solo el lunes, todo el operativo liderados por los comisarios del Race, con una amplia experiencia, tuvieron que resolver hasta 9 banderas rojas, bien por el impacto de los coches contra algunas de las protecciones o por problemas técnicos que detuvieron a los monoplazas en mitad de la pista.

En cualquier de los casos los entrenamientos transcurrieron con normalidad y pese al viento y el polvo que ensució el asfalto, sobre todo en la parte norte donde siguen las obras en las zonas comunes, los pilotos pudieron completar su planning de trabajo de cara al gran premio de Madrid, donde también saldrán a pista como categoría invitada al gran espectáculo de sus hermanos mayores de la F1.

Garajes, que acogieron a los equipos y todo supervisado por Rui Marques, director de carrera de la Federación Internacional que llegó el lunes a Madrid directo del gran premio de Países Bajos celebrado en el circuito de Zandvoort.

Los pilotos sorprendidos con el trazado

Las sensaciones son buenas fuera de pista y dentro de la misma. La impresión generalizada de los pilotos coincide, se trata de una pista muy divertida, exigente por la cercanía de los muros y desafiante en muchos tramos estrechos, o cuando se encara la curva peraltada con mayor inclinación del campeonato, la Monumental.

Las últimas pruebas antes de que llegue toda la maquinaría de la F1 también se han hecho fuera del circuito donde la policía ha aprovechado para reorganizar el tráfico y comprobar la estrategia de movilidad que será todo un desafío para la ciudad.

A 18 días para que arranque el GP de España en Madrid los 5,4 kilómetros del trazado están plenamente operativos, como también lo están la red de viales, puestos de comisarios. Apenas quedan algunos trabajos de remate en las áreas del paddock, garajes y gradas y zonas de aficionados que cambian cada hora en una cuenta atrás contrarreloj para el gran día, la vuelta de la F1 a Madrid.