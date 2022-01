El delantero del Bayern revalida su galardón en los premios The Best de la FIFA | Agencias

El polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich alemán, ha sido galardonado por segundo año consecutivo con el premio The Best de la FIFA al mejor jugador, por delante del argentino Leo Messi y del egipcio Mohamed Salah.

Lewandowski completó un magnífico 2021 en el que ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania además de marcar 69 goles a lo largo de un año natural (2021). También superó el histórico registro de Gerd Müller tras marcar 41 tantos en una misma temporada de la liga teutona.

"Soñaba con romper ese récord. Pensaba que era imposible marcar tantos goles en la Bundesliga, pero se consiguió. Le quiero dar las gracias al 'Torpedo' Müller por guiarme a romper esas cifras", afirmó.

El delantero polaco reconoció que se encontraba "muy orgulloso" porque para él "es un honor recibir este premio". Lo dedicó a sus técnicos y compañeros por el trabajo conjunto para conseguir los objetivos marcados.

Tuchel, mejor entrenador

El alemán Thomas Tuchel, técnico del Chelsea inglés, ha sido reconocido como mejor entrenador de 2021 en la gala de los Premios The Best de la FIFA en Zúrich (Suiza).

Tuchel, de 48 años, ha sido elegido por delante del español Pep Guardiola (Manchester City) y del italiano Roberto Mancini (selección Italia), los otros dos nominados finalistas.

El entrenador germano, que fichó por el Chelsea a finales de enero de 2021, tuvo un tremendo impacto en el conjunto londinense, al que levantó de la lona y lo llevó a ganar el máximo torneo continental tras superar en octavos al Atlético de Madrid, en cuartos al Oporto, en semifinales al Real Madrid y en la final al City.

Además, logró la Supercopa de Europa tras superar al Villarreal en la tanda de penaltis.

Fue el primer técnico que consiguió dos años seguidos estar en la final de la Liga de Campeones al frente de dos equipos distintos. En 2020 perdió con el París Saint Germain.

Tuchel sucede en el palmarés a su compatriota Jurgen Klopp (Liverpool), ganador de las dos ediciones precedentes y al que relevó en el banquillo del Borussia Dortmund en abril de 2015.

"Estoy tan impresionado que me resulta hasta incómodo haber ganado el premio", admitió Tuchel en videoconferencia tras acabar el entrenamiento con el Chelsea, quien precisó que está "disfrutando del viaje" en el club londinense, donde dispone de un "equipo muy competitivo", aunque hayan perdido opciones de luchar por la Premier ante el City.

Lamela, premio Puskas al mejor gol del año

El gol que el argentino Erik Lamela convirtió de rabona en el duelo de su entonces equipo, el Tottenham, contra el Arsenal, por la Premier League el pasado 14 de marzo, se quedó con el premio Puskás al mejor de 2021.

El gol de Erik Lamela, premio Puskas 2021 😍pic.twitter.com/ZbaaitH5pz — DAZN España (@DAZN_ES) January 17, 2022

El actual jugador del Sevilla fue sincero tras recibir el galardón: "En ese momento no pensé demasiado, no me di cuenta qué tan especial había sido el gol. Simplemente convertí el gol y comencé a correr con mis compañeros".

Édouard Mendy se llevó el premio a Mejor Portero del Año

Mendy fue el gran ganador del premio al Mejor Portero del Año. El portero del Chelsea se quedó con la miel en los labios tras llevarse Donnarumma el Lev Yashin en la ceremonia del Balón de Oro.

Mendy tuvo un año brillante con Chelsea, siendo fundamental para que los londinenses alzaran la Champions League.

Premio especial para Cristiano Ronaldo

La FIFA no dejó pasar la oportunidad de premiar a Cristiano Ronaldo, quien durante la temporada llegó a los 115 goles con Portugal y estableció un récord a nivel de selecciones, convirtiéndose en el máximo goleador a nivel de selecciones en el mundo.