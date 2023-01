Ancelotti se enfrenta a Rodrygo: "Tú a mí me saludas"

Máxima tensión en el Villarreal-Real Madrid de Copa del Rey que pasó de un 2-0 local al 2-3 definitivo para el conjunto de Carlo Ancelotti. El Real Madrid lo pasó muy mal y antes de la remontada, el italiano tuvo que agitar el avispero moviendo el banquillo. Uno de los cambios fue Rodrygo, que se fue al banquillo enfadado y sin saludar a su técnico.

Así actuó Ancelotti cuando Rodrygo no le saludó:

Y así habló ante las cámaras para restar importancia ante lo sucedido:

"Rodrygo el cambio es porque estaba algo cargado y he preferido no arriesgar. No ha saludado porque creo que se ha olvidado, no creo que sea por nada. Le dije que no se olvidara de saludarme cuando fuera sustituido", comentó Ancelotti en rueda de prensa.

Habrá que ver ahora si esto ha sido solo un pequeño pique entre ambos o si pasará a mayores con el paso del tiempo. En otros equipos, el choque entrenador-jugador ha sido muy comentado y en el Real Madrid no serán un excepción.