El dardo de Vinicius al Barça dando la bienvenida a Güler

Arda Güler es el nuevo jugador del Real Madrid pese al interés que ha mostrado el FC Barcelona por el jugador, esto no es algo nuevo, ya que el turco no ha sido el único que tenía la atención de la entidad culé y ha terminado vistiendo de blanco como ha sido en el caso de Vinicius Junior, Rodrygo Goes y Endrick, estos tres jugadores que pertenecen al Real Madrid tuvieron en su momento el interés del Barça, pero como ha pasado con Güler, terminaron en el Madrid.

En el caso de Endrick, todavía no se ha unido a la plantilla blanca y seguirá en Brasil hasta el próximo verano, pero Vinicius y Rodrygo son ya jugadores infalibles dentro del club y en algo en lo que han coincidido es en darle la bienvenida al turco a través de las redes sociales, y en el caso de Vinicius no se cortó en el mensaje de bienvenida a su nuevo compañero.

"Uno más que elige al más grande", este era el mensaje de Vini en su Twitter junto al anuncio de la llegada de Güler al Madrid. El brasileño lo sabe por experiencia propia porque él tuvo que elegir entre el Barça y lo que para él es "el club más grande del mundo".

Uno más que elige el más grande 🤍😍 https://t.co/wKvfpiBmuJ — Vini Jr. (@vinijr) July 6, 2023

En cambio, el mensaje de bienvenida de Rodrygo fue más neutral donde celebraba la incorporación del turco al club blanco. "Otro talento se une a nuestra familia madridista! Bienvenido @10ardaguler", escribió el brasileño en Twitter.