Esta tarde de viernes, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha anunciado que se suspenderá a Luis Rubiales de sus funciones como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), esto se hará si el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) "lo considera oportuno" y determina que ha cometido "una falta muy grave".

La suspensión de Rubiales será rápida y se producirá antes de que termine la próxima semana. Además, la calificación de una infracción muy grave acelerará el proceso porque la Ley del Deporte, en el artículo 62, le concede al CSD el derecho para "suspender motivadamente, de forma cautelar, a la presidencia o a los demás miembros de los órganos directivos, cuando se incoe contra estas personas expediente sancionador como consecuencia de presuntas infracciones calificadas como muy graves".

"Rubiales ha dicho que no dimitía, nosotros le transmitimos, con todo el respeto institucional que nos merece, que el camino de este Gobierno para con la presidencia de la RFEF hoy ha acabado. El Gobierno inicia hoy los trámites para que Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD, y si lo considera oportuno, suspenderemos de sus funciones a Rubiales como presidente de la RFEF", avanzó Francos durante una rueda de prensa.

Durante esta comparecencia, Francos se ha mostrado muy crítico con las palabras de Rubiales en la Asamblea, además señala que no le han gustado las formas, "ni sonaban ni se veían bien". Ahora es el Gobierno el que ha querido acelerar el proceso para suspender a Rubiales de su cargo en la Federación.

Durante la rueda de prensa, Francos aseguró que el Gobierno no habló con Rubiales para exigirle la dimisión en ningún momento: "No, porque no es misión nuestra, entre otras cosas, porque de hacerlo no seríamos competentes en el proceso que empieza hoy. Simplemente, ha habido contactos con su gente para que hicieran lo que tenían que hacer". Además, Francos confesó haberse sorprendido con la decisión de Rubiales y con el dictamen de Integración de la Federación que le perdonaba.