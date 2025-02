David Soria explota contra Pellegrini: "Por culpa de esta gente tenemos la fama nosotros y los demás salen indemnes"

El partido entre el Getafe y el Betis correspondiente a la jornada 25 finalizó con la victoria por dos goles a uno del conjunto sevillano, Isco Alarcón anotó un doblete para los verdiblancos y Borja Mayoral recortó distancias en el minuto 82. Ambos equipos terminaron con 10 jugadores tras las expulsiones de Domingo Duarte y Antony dos Santos en la prolongación de la segunda mitad.

David Soria, el guardameta del Getafe, habló en la entrevista post-partido y dejó un recado al entrenador del equipo rival Manuel Pellegrini quien, tras el choque de ida en el Benito Villamarín, llegó a decir del Getafe que lo que hacía en el terreno de juego "no es fútbol". "Me alegro de que en los minutos de añadido nos dedicáramos a jugar y no ha engañar", dijo el técnico en la rueda de prensa después del choque disputado el pasado 20 de septiembre.

Soria recordó estas declaraciones haciendo referencia al estilo de juego empleado por el equipo y aseguró que el chileno no debía estar orgulloso con el partido: "Ellos han hecho lo contrario a lo que va predicando su entrenador. Dice que él es un amante del fútbol, que su equipo no pierde tiempo y cada vez que juega contra nosotros nos mata, imagino que no estará contento con el partido de su equipo".

A esto añadió que en el descuento se habían jugado "tres minutos de los seis u ocho que se han añadido". "Si tanto dice, que predique con el ejemplo, porque por culpa de esta gente tenemos la fama nosotros y los demás salen indemnes", afirmó siendo de nuevo tajante con el técnico verdiblanco.

Asimismo, el guardameta reconoció que no habían estado acertados y que el Betis les había "complicado mucha la vida" porque habían planteado bien el partido: "El primer gol nos ha hecho mucho daño. Nos hemos venido mentalmente muy abajo y eso nos ha afectado. El penalti nos ha matado, nos hemos acercado con el 1-2, hemos intentado empatar, pero no hemos podido", señaló.

Por otro lado, mandó un mensaje de ánimo de cara al partido frente al Leganés el próximo sábado 2 de marzo: "Cabeza arriba y ahora tenemos un derbi". Los azulones se encuentran en decimocuarta posición con 30 puntos mientras los de Butarque están decimosextos con 24 puntos, uno por encima del descenso.

En el lado verdiblanco

Después de la comparecencia de David Soria, Isco Alarcón pasó por el micrófono y rehuyó de responder a las palabras del futbolista del Getafe. "Lo más importante son los tres puntos en un campo difícil, ante un equipo que, en lo suyo, es muy bueno, muy intenso, aquí es complicado".

El centrocampista anotó un doblete en el Coliseum y respecto al gol de los azulones aseguró que "en las pocas ocasiones que han tenido, nos han metido una". Manuel Pellegrini tampoco quiso entrar mucha polémica y simplemente apuntó que "creo que ha sido un encuentro muy intenso, no creo que ninguno de los dos equipos haya perdido tiempo".