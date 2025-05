Íñigo Martínez, fuera de la Selección tras ondear la estelada y encadenar desplantes a España

Iñigo Martínez no estará en la lista de convocados de Luis de la Fuente para disputar la fase final de la UEFA Nations League en Alemania. Aunque oficialmente no ha renunciado a la selección, todo apunta a que el central vasco ha cerrado su etapa como internacional. Según fuentes de la RFEF, el asunto es "incómodo" y genera "ruido", pero se evita vincular públicamente su exclusión a sus gestos políticos recientes. Aun así, el mensaje está claro.

El defensa del FC Barcelona protagonizó uno de los momentos más polémicos de la celebración liguera del club azulgrana al ondear una estelada gigante mientras portaba una ikurriña a la espalda. Su imagen, que rápidamente se hizo viral, desató una ola de críticas en redes sociales. Muchos reclamaron que, si tenía "cojones" para exhibir una bandera separatista, los tuviera también para renunciar de forma explícita a vestir la camiseta de España.

Pese al escándalo, la RFEF le felicitó por su cumpleaños al día siguiente y trató de restar importancia a un gesto con fuerte carga simbólica. Sin embargo, la presión crece y esta vez, Iñigo Martínez se queda fuera de la lista, a diferencia de convocatorias anteriores.

Feos a España

Lo de la estelada no es un hecho aislado. El historial de desplantes del central vasco a la selección española es largo. En la última convocatoria de marzo, fue incluido en la lista… pero se borró por una supuesta lesión de rodilla. Cuatro días después, jugó con el Barça, lo que alimentó las sospechas sobre su compromiso. Ni se quedó en Madrid para ser evaluado por los médicos de la selección, ni ofreció explicaciones públicas.

Este no fue su primer episodio polémico. En 2018, rechazó acudir con la selección española alegando molestias, pero jugó poco después con la selección vasca en un amistoso ante Venezuela. En 2021, renunció a participar en la Eurocopa con Luis Enrique alegando problemas psicológicos. Más tarde diría: "No tenía fuerzas para competir. En el Athletic lo sabían, me tocó jugar por las lesiones, pero por mí habría parado antes".

Una decisión que no es deportiva

A pesar de estos episodios, Luis de la Fuente ha defendido públicamente al jugador. "No pasó nada, se lesionó y ya está", llegó a decir tras su ausencia en marzo. El seleccionador aceptó sin rechistar el parte médico del Barcelona, a pesar de que Iñigo volvió a jugar días después. El asunto incluso rozó la irregularidad, ya que Osasuna llegó a presentar una denuncia por alineación indebida, luego desestimada.

El vacío de dirección deportiva en la RFEF tras la destitución de Albert Luque ha dejado a De la Fuente sin respaldo en estas decisiones. Ha tenido que lidiar solo con polémicas que van más allá del césped. La de Iñigo Martínez es la más evidente: un jugador que ondea una estelada y evita sistemáticamente comprometerse con España.

A sus 34 años, Iñigo Martínez ha rendido bien con el FC Barcelona esta temporada, formando una sólida pareja defensiva con Cubarsí. Por ello, su exclusión no obedece a razones deportivas. Su comportamiento, sus ausencias sospechosas y, ahora, su exhibición de símbolos separatistas, han llevado a la Federación a asumir lo que ya era evidente: Iñigo Martínez no quiere jugar con la Selección, y los españoles tampoco lo quieren.