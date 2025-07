Los dorsales retirados en el fútbol: las historias detrás de los números que ya no se vuelven a vestir Aunque no es tradición en el fútbol como sí lo es en el baloncesto o el béisbol, algunos dorsales han sido retirados en homenaje a leyendas como Maradona, Maldini o Jota. Algunos han sido desplazados del conjunto habitual por diversos motivos, un fallecimiento repentino, un homenaje a una leyenda o un homenaje póstumo. Desde el particular caso del calcio italiano hasta gestos puntuales en clubes europeos y sudamericanos, repasamos las camisetas eternas que ya no volverán a usarse.

1 / 17 Jude Bellingham Jude Bellingham es el único futbolista en activo al que han retirado un dorsal. ¿Qué equipo fue? Pues, tras su fichaje por el Borussia Dortmund en el 2020, el Birmingham guardó el 22 esperando que Jude vuelva a casa algún día. Compartir

2 / 17 Diogo Jota El último caso es el del delantero portugués del Liverpool fallecido en un accidente de coche el pasado junio en Zamora, junto a su hermano André Silva. En el momento del accidente Jota era jugador del Liverpool, por lo que los ‘reds’ tomaron la decisión de retirar el número 20 para recordar siempre su legado. Compartir

3 / 17 Miki Roqué El único caso en España de un dorsal retirado para siempre lo encontramos en el Betis que retiró el dorsal 26 que llevaba Miki Roké de manera póstuma tras su fallecimiento debido a un cáncer pélvico. Compartir

4 / 17 Antonio Puerta Su dorsal se retiró temporalmente en la temporada 2007/2008 como homenaje póstumo. Recordemos que Puerta falleció en agosto del 2007 como consecuencia de un problema cardíaco, tras desvanecerse en un encuentro de Liga. Cuando el Sevilla recuperó el dorsal 16 fue para que lo llevara Jesús Navas, amigo del fallecido Puerta. En la actualidad, vuelve a ser un número más a escoger entre los jugadores sevillistas. Compartir

5 / 17 José Antonio Reyes Otro dorsal retirado por un fallecimiento prematuro es el 19 que José Antonio Reyes llevaba en su último equipo, el Extremadura. Recordemos que el utrerano falleció en un accidente de coche en el 2019, por lo que su club decidió homenajearlo póstumamente. Compartir

6 / 17 Emiliano Sala A raíz de su trágica muerte en un accidente de avión en enero de 2019, el Nantes retiró el dorsal 9, que portaba el delantero argentino. Compartir

7 / 17 Diego Maradona En el año 2000 el Nápoles decidió retirar el 10 para homenajear a su máxima leyenda, la cual llegó a cambiar la historia del cuadro napolitano en 1984 yéndose tan solo 7 temporadas después, en 1991 con destino Sevilla. Compartir

8 / 17 Johan Cruyff Tras su muerte en el 2016, el Ajax rindió tributo a su máxima leyenda retirando su mítico dorsal 14 y renombrando su estadio como Johan Cruyff Arena. Compartir

9 / 17 Franz Beckenbauer Como homenaje póstumo tras su muerte en enero de 2024, el Bayern retiró el 5 de ‘El Káiser’. Beckenbauer es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de Alemania. Compartir

10 / 17 Ferenc Puskas El club donde nació la leyenda húngara, el Budapest Honved, decidió retirar el 10 para homenajear al futbolistas por sus 14 temporadas en el equipo, antes de fichar por el Real Madrid. Compartir

11 / 17 Paolo Maldini Otro número que marcó época en San Siro fue el 3 de Paolo Maldini, considerado como uno de los mejores defensores de la historia del fútbol. Tras su retirada en el 2009, la directiva milanista retiró su dorsal. Ahora este número solo puede utilizarlo alguno de los hijos del italiano. Compartir

12 / 17 Francesco Totti Una vez confirmada su retirada en el año 2017, la Roma decidió rendir tributo a ‘Il Capitano’ quitando la elástica con el número 10 entre los dorsales elegibles en el club de la capital italiana. Compartir

13 / 17 Javier Zanetti Tras anunciar su retirada después de 19 temporadas como ‘nereazzurro’, el Inter homenajeó al argentino retirando su mítico número 4. Al igual que ocurre en el caso de Maldini, el dorsal número 4 del Inter de Milan solo podrá ser utilizado por un hijo de Zanetti. Compartir

14 / 17 Raúl El ídolo del Real Madrid también hizo historia en en Shalke 04 donde, tras dos temporadas, decidieron retirar el dorsal 7 del jugador madrileño. Compartir

15 / 17 Romario Tras su retirada del fútbol profesional en el 2002, el Vasco de Gama decidió retirar el dorsal 11 en honor al legendario delantero brasileño. Compartir

16 / 17 Jorge ‘Mágico’ González El ‘Mágico’ es una leyenda del Cádiz y de su país, El Salvador, en donde el Club Deportivo FAS decidió retirar la camiseta con el número 10 para rendir tributo al crack centroamericano. Compartir

