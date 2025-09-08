El Manchester City confirmó este lunes que ha alcanzado un acuerdo con la Premier League que pone fin a la disputa legal sobre las normas de Transacciones con Partes Relacionadas (APT, por sus siglas en inglés).

El club informó en un comunicado que la acción de arbitraje iniciada a principios de este año ha quedado terminada tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes.

"El Manchester City y la Premier League han alcanzado un acuerdo en relación con el arbitraje iniciado por el club este año sobre las normas APT y, como resultado, las partes han acordado dar por terminados los procedimientos", señaló el escrito de la entidad.

"Este acuerdo pone fin a la disputa entre las partes respecto a las normas APT. Como parte del acuerdo, el Manchester City acepta que las actuales normas APT son válidas y vinculantes. Se ha acordado que ni la Premier League ni el club realizarán más comentarios sobre el asunto", añadió.

El conflicto se originó en 2023, cuando un acuerdo de patrocinio con Etihad Airlines, patrocinador del estadio y de la camiseta del City, fue bloqueado por no considerarse de "valor de mercado justo".

Tras un primer tribunal que dio parcialmente la razón al equipo dirigido por Pep Guardiola, la Premier League optó por modificar la normativa en lugar de eliminarla por completo, lo que llevó al Manchester City a presentar un nuevo desafío legal que habría derivado en un segundo tribunal en octubre.

Este acuerdo pone fin a un enfrentamiento que está separado del caso de las 130 supuestas irregularidades financieras ocurridas entre 2009 y 2018 y que van desde problemas en los contratos hasta no proveer de información correcta a la liga, que aún no ha recibido veredicto.