Así reinventa la IA a los equipos de LaLiga en un anuncio ruso

El canal ruso Match TV ha lanzado un innovador spot promocional de LaLiga, utilizando inteligencia artificial para representar a los 20 equipos de la competición española de manera creativa y única en apenas un minuto y veinte segundos. En el spot, cada equipo tiene un estilo propio que refleja su identidad y elementos más representativos.

Por ejemplo, el FC Barcelona se muestra con un gato montés con los colores blaugranas paseando frente a la Sagrada Familia, mientras que el Real Madrid aparece elegante y dominador, destacando su prestigio internacional con un rey levantándose de su trono. El Atlético de Madrid se representa mediante un mapache vestido de indio, con un arco y una flecha, en referencia a uno de sus apodos y a la mascota del club.

Otros equipos también destacan por su creatividad: el Athletic Club aparece con un león portando un hacha frente al Guggenheim y la bandera del País Vasco; el Valencia, con un murciélago negro sobre la noche; el Villarreal, con un submarino amarillo que se sumerge en el agua mientras su tripulante sale al exterior; y el Celta, con un águila sobre un acantilado que porta un escudo y una espada, simbolizando su historia guerrera.

Si esta es la promo de LaLiga de la TV rusa, entonces van varios siglos por delante nuestra.pic.twitter.com/UZCtW1TqEM — GRADA B pro (@GradaBpro) September 22, 2025

El mejor de todos los tiempos

La representación del Real Betis es una de las que más sensación genera. 'Palmerín' es un hombre musculado y en el pecho su camiseta verdiblanca aparece el acrónimo G.O.A.T – Greatest of All Time, el mejor de todos los tiempos –. El del otro equipo de la capital hispalense, el Sevilla, también es curioso. Un barbero con un uniforme rojo y blanco portando "Il Barbiere di Siviglia" con un tatuaje que representa las siete Europa League que tiene el conjunto. En el caso del Getafe, aparece representado con un simio organizando el juego sobre un pergamino con una pluma.

Este spot es diferente al usado por la competición nacional para promocionar LaLiga: "Venimos de ver LaLiga más emocionante de nuestras vidas. ¿Y si aún no hemos visto nada? Vuelve a ver lo nunca visto" junto a imágenes de los equipos en distintos partidos y resumidas en 20 segundos. Frente a este, la campaña de Match TV apuesta por la creatividad y la imaginación de la mano de la inteligencia artificial.