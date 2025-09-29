Recado de Xabi Alonso a los que dicen que al Real Madrid le faltó intensidad ante el Atlético

El Real Madrid aún tiene la lógica resaca negativa tras caer goleado por 5-2 en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Pero el calendario no da tregua y de una debacle en el derbi toca pasar a una victoria balsámica en la Champions. Mañana martes se medirán al Kairat Almaty en Kazajistán y en rueda de prensa han hablado Xabi Alonso y Fede Valverde.

El técnico donostiarra no cree que el partido se decidiera solo por la intensidad desigual de ambos equipos sino por muchos más detalles futbolísticos que van más allá de ser o no intensos en los duelos.

🎙️ @XabiAlonso en la previa del partido del @realmadrid de #UCL: 🌟"Llevamos solo 58 días, esta derrota ha sido parte del proceso" ❤️‍🩹 "Ha dolido, pero ya estamos en modo Champions" pic.twitter.com/ZWT1xbvEnB — GOL (@Gol) September 29, 2025

"Creo que tanto en la victoria como en la derrota nos debe durar la sensación 24 horas. Luego, el análisis. No fue solo actitud. También ritmo, cosas tácticas, cosas del juego. Es un poco simplista lo otro. No competimos bien. Hemos hecho el análisis y lo vamos a usar. Ahora, modo Champions", comentó el técnico del Real Madrid.

Sobre posibles rotaciones, Xabi no da pistas del once: "Vamos a salir con once, y son once jugadores del Madrid. Será un equipo competitivo para jugar contra un equipo que debuta en Champions y que nos va a exigir un buen nivel".

Y ojo a lo dicho por Fede Valverde cuando le han preguntado por jugar de lateral. "Si lo digo pueden tomarme como mentiroso. Se lo pueden preguntar al entrenador, siempre le dejé claro que estaba a disposición de lo que necesitaba el equipo. Nunca me negué a jugar en otra posición, en otro sitio. Siempre dije que daría lo mejor de mí y lo que el entrenador necesitara. Nunca me negué. Es raro que salga esto de mí cuando siempre dejé claro que estaba disponible para jugar. Lo dejo claro de mi parte, podéis preguntarle a otros compañeros míos. Estoy a disposición del equipo y voy a morir por mis compañeros y por el Madrid", comentó el uruguayo. Eso sí, dejó claro que él no es lateral: "No nací para jugar ahí".