Marcos Llorente es de esos jugadores al que la polémica le sigue allá donde vaya. Hace unos días se vio envuelto en una polémica a raíz de un comentario por unas gafas con cristales amarillos con las que se le han visto en más de una ocasión. Un debate que, a priori, parecía insignificante, terminó con el jugador del Atlético de Madrid publicando un comunicado en sus redes sociales para defenderse.

Todo deriva de la entrevista en la que el futbolista explicó algunas de sus rutinas, entre otras, usar cristales amarillos en interiores o mirar al sol sin protección en exteriores, además de utilizar gafas con cristales rojos por la noche para evitar la exposición a luces artificiales. Llorente defiende que estos hábitos están basados en principios biológicos y no en opiniones personales.

El futbolista del Atlético de Madrid explicó que evita las gafas de sol que se consideran tradicionales porque hay que "dejar que a los ojos le entren los rayos de sol necesarios". Y cuando es preguntado sobre el uso de cristales amarillos, el mediocentro asegura que es "porque protejo mi biología. Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (el día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían", insiste Llorente. De este modo, incide en que "si le das una señal equivocada como una pantalla a las 10 de la noche o un foco LED blanco mientras cenas, el cuerpo responde mal".

Apoyo de estrellas del fútbol a Marcos Llorente

Tras todo este revuelo mediático creado en torno a la figura del jugador del Atleti, algunos jugadores, tanto compañeros de equipo como de otros equipos europeos, han querido dar apoyo a Marcos Llorente a través de diferentes mensajes.

Futbolistas como Koke Resurrección, Álvaro Morata, Gerard Deulofeu o Erling Haaland han mostrado su apoyo públicamente a Marcos Llorente. El primero ha sido Koke, su compañero en el vestuario, que ya lo ha defendido, sobre este tema, en más de una ocasión. "Grande mi bro", escribía el capitán en los comentarios del post que publicó Marcos Llorente en Instagram.

Por su parte, Gerard Deulofeu fue más contundente: "Primero se ríen. Después preguntan. Y por supuesto terminan haciéndolo". Y el futbolista del Manchester City, Erling Haaland también publicó una fotografía con los cristales amarillos. El delantero noruego es uno de los muchos futbolistas que han optado por sumarse a la iniciativa de Llorente, incluso le ha comentado en Instagram con un "Well done.".

Pero el noruego y Marcos Llorente no son los únicos, sino que otros jugadores como Álvaro Morata, Alex Baena, Grimaldo y Robert Sánchez también han sido vistos con este tipo de lentes. En su momento, Marcos Llorente regaló un par de estas gafas a Morata, lo que contribuyó a su adopción en la Selección Española.

Otro ex del Atlético de Madrid también mostró su apoyo a Llorente: Mario Hermoso, que respondió al mensaje del centrocampista madrileño con tres emojis con el gesto de saludo militar. Del mismo modo, Enzo Zidane, hijo mayor de Zinedine Zidane, aplaudió el mensaje del internacional español con tres emoticonos de aplausos.

Mensaje en las redes sociales

Con todo esto sobre la mesa, el jugador del Atlético de Madrid ha recurrido a sus redes sociales para defender por qué usa sus gafas con cristales amarillos o rojos y contestar a sus 'haters'. En su cuenta de Instagram, Marcos Llorente comenzaba así su alegato: "Me paso por aquí para aclarar el tema de las gafas porque veo mucha gente que no entendió nada… o quizás nunca lo hará. Y está bien. No todos están listos para cuestionar lo que les enseñaron. Si no te interesa tu salud, puedes seguir deslizando".

El futbolista del Atleti ha querido dejar claro que nada de lo que comparte se lo inventa y que "no es una opinión personal", sino biología ("la de verdad"). Y añadió que "usar gafas que filtran la luz artificial no es una moda biohacker. Es una necesidad si vives atrapado en ambientes modernos, lejos del sol, rodeado de pantallas y luces LED. Un abrazo a todos". Recordemos que el madrileño se vestirá de corto este sábado para visitar El Sadar y medirse a Osasuna en la novena jornada de LaLiga