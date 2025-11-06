El Getafe CF se prepara para una nueva era. Todo apunta a que Ángel Torres, presidente del club azulón desde hace más de dos décadas, lleva meses trabajando discretamente en la venta de la entidad, con la intención de garantizar su futuro económico y dejarla en manos sólidas. Aunque Fenway Sports Group (FSG), propietarios del Liverpool, parecía la opción más avanzada, una propuesta de capital qatarí ha cambiado el rumbo de las negociaciones.

Según ha adelantado MARCA, JTA International Investment Holding, un grupo de inversión global con sede en Qatar y presidido por el Dr. Amir Ali Salemi, se encuentra en conversaciones avanzadas con Torres para adquirir el Getafe CF. Según fuentes próximas a la operación, el acuerdo está prácticamente cerrado y supondría una inyección económica clave para el club madrileño.

El pacto incluiría tres elementos principales: el naming del nuevo estadio —actualmente en construcción y cuya finalización está prevista dentro de dos años—, el patrocinio principal de la camiseta y la continuidad de Ángel Torres al frente de la presidencia, una condición expresamente solicitada por la dirección de JTA.

Importancia de la compañía JTA

La compañía qatarí ha ganado relevancia internacional tras firmar un acuerdo de colaboración de 2.000 millones de euros con la empresa vietnamita Vingroup, que involucra a sus filiales VinFast y VinPearl, además de desarrollar un macroproyecto deportivo valorado en 4.500 millones en el sudeste asiático. Pero no solo eso sino que JTA también mantiene inversiones en los sectores inmobiliario, energético, tecnológico y turístico, consolidando una cartera global en expansión.

Si se confirma la compra, esta sería la primera incursión directa de JTA en el fútbol europeo, y el Getafe se convertiría en su proyecto de referencia. La elección del club madrileño se basa en su estabilidad financiera, su buena gestión y su proyección deportiva, factores que lo han situado como "el candidato ideal", según las evaluaciones internas del grupo inversor.

El propio Dr. Amir Ali Salemi, reconocido por la Confederación Mundial de Empresas con el premio al mejor liderazgo empresarial, ha manifestado su deseo de cerrar el acuerdo "en los próximos días" y ha recalcado su confianza en mantener a Ángel Torres como figura clave en la nueva etapa.

De concretarse, la operación marcaría un punto de inflexión tanto en la historia del Getafe como en la expansión internacional de las inversiones qataríes en el fútbol español. El acuerdo abriría también una puerta a la inversión directa en el área deportiva, lo que podría traducirse en un aumento de los recursos disponibles para reforzar la plantilla en las próximas temporadas.