El mayor fracaso de Kroos en el Real Madrid: reconoce que no pudo enderezar a Vinícius

Si hay algo que tiene Toni Kroos aparte de calidad es que no tiene pelos en la lengua y lo demuestra cada vez que habla. A veces en el podcast que tiene junto a su hermano y otras haciendo de comentarista, como es el caso. Y esta vez le han vuelto a preguntar por Vinícius con unas sorprendentes réplicas por parte del alemán.

"En ese momento le llegué a decir muchas veces que ya estaba bien, porque uno tiene la sensación de que, por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado", comentó el jugador alemán haciendo de comentarista en la 'Icon League'.

Además Kroos da la razón a aquellos que dicen que Vinícius puede llegar a ser incómodo para todos los que le rodean: "Se puede entender que llegue a molestar, ya sea a un rival, a un árbitro o al público".

Kroos entendía y entiende que teniendo la calidad del 7 madridista, no es necesario mantener una actitud tan agresiva en todo momento: "He intentado muchas veces tranquilizarle en el campo, sobre todo para que no se saliera de su propia dinámica, porque a veces ocurría. Yo siempre le decía: 'Eres tan bueno que no necesitas todo eso’".

Ya son varias las veces en las que Kroos ha hablado del Real Madrid, Vinícius o Xabi Alonso y los madridistas siempre escuchan atentamente lo que dice el teutón.