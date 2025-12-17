Tebas destaca el impacto económico positivo de la venta de derechos audiovisuales en la industria del fútbol

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, destacó el impacto económico positivo de la venta centralizada de derechos audiovisuales en la industria del fútbol.

LaLiga y Liga Portugal renovaron y ampliaron este martes su acuerdo de colaboración institucional para reforzar el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en ámbitos como la integridad, la innovación, la seguridad, la lucha contra el fraude audiovisual y el desarrollo de marca.

El acuerdo, firmado en la sede de la liga portuguesa en Oporto por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el presidente de Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, incorpora nuevas áreas de trabajo como las operaciones de estadio, la prevención de amaños de partidos, la integridad en las competiciones, el desarrollo de contenidos y el posicionamiento de las marcas en medios digitales y redes sociales, además de la organización conjunta de conferencias, talleres e iniciativas técnicas relacionadas con la estrategia audiovisual, la gestión financiera y deportiva, el marketing y la seguridad en los estadios.

En relación con el acuerdo, Tebas subrayó la importancia de la cooperación entre ligas como base del fútbol profesional. "Las ligas domésticas son la piedra angular del fútbol. Desde LaLiga ponemos nuestra experiencia y conocimiento en ámbitos como la lucha contra el fraude audiovisual, en la que somos pioneros y líderes a nivel global, el control económico o la venta centralizada de derechos audiovisuales al servicio de Liga Portugal, en un intercambio que beneficia y fortalece a ambas ligas", afirmó.

Por su parte, Reinaldo Teixeira destacó el alcance del entendimiento y las líneas de trabajo abiertas entre ambas organizaciones. "Recibimos al presidente Javier Tebas en una visita que marca el inicio de múltiples iniciativas para compartir experiencias y reforzar nuestro trabajo conjunto en la valorización de las competiciones. Entre los temas que hemos tratado está el proceso de centralización de los derechos audiovisuales, donde LaLiga es un ejemplo destacado, y se prevén próximas reuniones para fortalecer esta alianza y el fútbol profesional", señaló.

Tras el acto de firma de la renovación y en una rueda de prensa posterior, Tebas defendió la venta centralizada de los derechos audiovisuales como una palanca clave para fortalecer la estructura económica del fútbol portugués. "El fútbol portugués no debe perder la oportunidad de sumarse a la venta centralizada, porque sin duda le permitirá crecer en lo económico y en lo competitivo, no solo a los grandes clubes, sino también a aquellos que no tienen la suerte de disputar grandes competiciones europeas", afirmó.

El presidente de LaLiga vinculó este modelo con la experiencia española y su impacto en la estabilidad financiera de las competiciones. "La experiencia de España ha contribuido a que la sostenibilidad económica de los clubes haga la competición más fuerte, más valiosa y con unos derechos audiovisuales que valen mucho más, justo lo contrario de lo que a veces se piensa", explicó, antes de remarcar que "cuanto más sostenible es una competición, cuanto menos dinero pierden sus clubes, más seria resulta para los operadores audiovisuales, para los patrocinadores e incluso para los aficionados, y eso provoca que la competición siga creciendo".

Por último, Tebas alertó sobre amenazas como la piratería, recordando que "los ingresos audiovisuales son la parte más importante de los ingresos de los clubes" y advirtiendo de que estos "están amenazados" tanto por prácticas irregulares de consumo como por "mafias y sistemas organizados". El dirigente también se refirió a la posible Copa Ibérica, que calificó como un proyecto complejo y cuya viabilidad descartó a corto plazo por los problemas de calendario y la saturación de competiciones internacionales.