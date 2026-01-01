2026, el año en el que el deporte acelera: del Mundial de Norteamérica al rugido de la Fórmula 1 en Madrid

El calendario deportivo de 2026 ya ha echado a andar y lo hace con la sensación de estar ante uno de esos años que quedan subrayados en rojo. No solo por la acumulación de grandes eventos, sino porque algunos de ellos marcan un antes y un después.

El Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá será el gran eje del curso, pero no el único. España, además, se asoma a una de esas citas llamadas a transformar su paisaje deportivo: la llegada de la Fórmula 1 a Madrid, con un circuito urbano que promete ruido, negocio y polémica a partes iguales.

Un inicio a toda máquina

El año arranca fuerte, sin tiempo para el calentamiento. Enero viene cargado de competiciones que, en otros calendarios, serían plato principal. Para abrir boca, el Rally Dakar en Arabia Saudí, con el veteranísimo Carlos Sainz (63 años) buscando su quinto entorchado. El balonmano abre y cierra el año, con el Europeo masculino del 15 de enero al 1 de febrero en Dinamarca, Suecia y Noruega, donde los Hispanos de Jordi Ribera buscarán volver a sentirse potencia continental, y con el Europeo femenino en diciembre para las Guerreras.

Entre medias, la Copa África de fútbol coronará campeón el 15 de enero, recordando que el calendario global ya no entiende de pausas.

También enero será territorio del waterpolo, con el Europeo masculino en Belgrado y el femenino en Funchal (Madeira), ambos con España defendiendo corona. Y, como nota de color —y de reivindicación—, llegará el Europeo masculino de fútbol sala, un deporte eléctrico, técnico y espectacular que sigue esperando el reconocimiento olímpico que nunca llega.

Este año, como en 2025, también habrá partidos de Champions en enero, en un mes que se disputa el primer Grand Slam de tenis, un Abierto de Australia que cuenta con el gran aliciente de ver la rivalidad entre Jannik Sinner y un Carlos Alcaraz que ya no tiene a Juan Carlos Ferrero como entrenador.

Invierno olímpico y primavera de precisión

Febrero trae una de las grandes citas multideportivas del ciclo: los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo, entre los días 6 y 22. Unos Juegos que buscan combinar tradición alpina y modernidad italiana, con la vista puesta en la sostenibilidad y en un modelo menos faraónico que ediciones pasadas. Un mes después, los Paralímpicos de Invierno completarán la foto.

Mientras tanto, hay que mirar a las pistas del motor porque arrancarán los Mundiales de Fórmula 1 y MotoGP. Sobre dos ruedas, Marc Márquez se presenta como gran favorito para conquistar su décimo campeonato —octavo en la categoría reina— después de un 2025 donde no ha tenido rival.

La primavera mantendrá el pulso competitivo. El Mundial de atletismo en pista cubierta en Torun (Polonia) y el Europeo de bádminton en Huelva —con Carolina Marín como gran aliciente emocional— aportan ese punto de especialización que también construye relatos. No todo es fútbol, aunque el balón, como siempre, termine imponiendo su ley.

El final de Liga, la Champions... y este año también la Finalissima, que a finales del próximo mes de marzo enfrentará a las selecciones de España y Argentina —como últimas campeonas de la Eurocopa y la Copa América— en Qatar, en una cita de máxima exigencia para un combinado, el de Luis de la Fuente, que aspira a levantar su segunda Copa del Mundo el día 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Cuenta atrás hacia el Mundial

Porque desde el 1 de enero, en realidad, todo apunta a junio. El Mundial, del 11 de junio al 19 de julio, será el epicentro absoluto del deporte en 2026. Tres países, 48 selecciones y un despliegue logístico sin precedentes. Estados Unidos vuelve a ejercer de anfitrión global, México aporta la mística y Canadá se estrena en una cita que aspira a ser la más grande —y rentable— de la historia.

Para España, el reto es doble: competir y hacerlo bajo el peso de una generación que aún arrastra la etiqueta de transición. Los playoffs de marzo marcarán las últimas plazas —sorprendentemente, Italia de nuevo jugándose una de ellas—, pero el debate ya está servido: ¿llega la selección de De la Fuente preparada para un torneo tan largo y exigente, después de una temporada que se presenta agotadora?

Fútbol femenino y natación europea

El fútbol femenino también tendrá su foco, con la primera edición del Mundial de Clubes organizado por la FIFA. Un movimiento que confirma hacia dónde se dirige el negocio: más competiciones, más exposición y más ingresos, aunque el riesgo de saturación es más que evidente.

En verano, París acogerá el Europeo de natación, otra oportunidad para medir el pulso del deporte español en una disciplina que siempre ofrece medallas y titulares, con muchas esperanzas depositadas en los nombres propios de Hugo González, Ángela Martínez, Iris Tió...

Atletismo, hockey y voleibol: un verano sin tregua

Agosto será mes de atletismo, con el Europeo al aire libre en Birmingham (Inglaterra), mientras que la segunda quincena dejará los Mundiales de hockey hierba en Países Bajos y Bélgica.

El voleibol femenino y masculino completará un tramo del calendario que no concede respiro y que vuelve a plantear la misma pregunta: ¿hasta dónde aguanta el deportista moderno?

El ‘gran circo’ llega a Madrid

Y entonces llega el mes de septiembre. Del 11 al 13, el Mundial de Fórmula 1 aterriza en Madrid con el Gran Premio de España en el circuito urbano Madring en la zona de Ifema-Valdebebas. No es solo una carrera: es una declaración de intenciones. La capital entra en el club de las grandes ciudades que usan la F1 como escaparate global, con todo lo que eso implica en términos de inversión, impacto turístico y controversia política.

Madrid le gana el pulso a otros proyectos, se sube al tren del espectáculo y asume el riesgo. Porque la Fórmula 1 ya no es solo deporte: es industria, es marketing y es poder blando.

Y es un deporte donde, además, entra un nuevo reglamento con coches más pequeños, ligeros y ágiles, con aerodinámica activa (alerones móviles) que reemplaza al DRS, motores híbridos con igual aporte eléctrico/combustión y combustibles 100% sostenibles, neumáticos más estrechos y un suelo más plano para reducir el efecto suelo, buscando duelos más reñidos y menos turbulencia. Un año en el que, además, toda una referencia como Adrian Newey se incorpora al equipo Aston Martin de Fernando Alonso. Así que la pregunta es inevitable: ¿llegará por fin la 33 del ‘Guaje’, que está a punto de cumplir los 45 años?

Un año que no afloja

El tramo final del año aún reserva citas como el Mundial de hockey patines en Asunción y el cierre, de nuevo, con balonmano. Un círculo que se completa como empezó: con pabellones llenos y selecciones buscando su sitio.

2026 será, en definitiva, un año de vértigo. Un calendario sin pausas, con un Mundial de fútbol que lo eclipsa todo y con Madrid estrenándose en la élite del automovilismo. El deporte, una vez más, como reflejo de un mundo que no sabe —o no quiere— frenar.