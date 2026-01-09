Una nueva estrella en Costa de Marfil. Es el caso del futbolista de 19 años Yan Diomande, extremo del RB Leipzig que en el último año ha vivido un gran ascenso en el mundo del fútbol. Comenzó su carrera en Estados Unidos y ahora es una de las sensaciones de la Bundesliga en la que ya se fijan otros muchos equipos europeos. Su sueño, jugar la Champions League: "Vine al Leipzig para jugar en la Liga de Campeones. Por eso estoy aquí", aseguró en una entrevista para Transfermarkt.

El 1 de enero de 2025 dio el salto del DME Academy al Leganés, aunque el acuerdo estaba cerrado desde noviembre de 2024, los trámites retrasaron su incorporación. Diomande debutó ante el Real Madrid en el Bernabéu el 29 de marzo del año pasado jugando apenas cuatro minutos. En total, el costamarfileño disputó diez partidos, anotó dos goles y repartió una asistencia en 542 minutos.

Su rendimiento despertó el interés en Alemania y el Leipzig se hizo con sus servicios en el verano de 2025 por 20 millones de euros y tiene contrato hasta junio de 2030. En lo que va de Bundesliga, solo se ha ausentado de uno de los encuentros al ser convocado con la selección a la Copa de África. Seis goles y tres asistencias son sus números en la liga alemana.

Actuaciones que despiertan interés

Es el futbolista de la Bundesliga que más regates ha completado a lo largo de esta campaña – 42 – situándose por encima del segundo clasificado, su compañero de equipo Antonio Nusa, que registra 24. Sus actuaciones hicieron que fuera nombrado Novato del mes de diciembre en la Bundesliga. Además, en este corto periodo por tierras alemanas ya se ha convertido en el segundo jugador más joven de la historia en marcar tres goles en un partido. Lo hizo con solo 19 años y 22 días.

‼️Zu später Stunde noch eine tolle Nachricht:

Ihr habt unseren Shootingstar Yan #Diomande zum #Bundesliga „Rookie des Monats" im Dezember gewählt! 🏆👏 Absolut verdient, oder? 🤩💎#BLRookie #Sorare pic.twitter.com/iSaKlHDhgZ — RB Leipzig (@RBLeipzig) January 2, 2026

La calidad, velocidad y visión de juego de Diomande han seguido despertando interés en otros equipos alemanes, así como de la Premier League o la Ligue 1. Bayern de Múnich, Arsenal y París Saint Germain, entre otros, ya habrían preguntado por sus servicios. Aunque estos conjuntos deberán pagar una cifra muy superior a la que desembolsó el Leipzig, Diomande está valorado en 100 millones de euros, quintuplicando la cantidad de hace apenas seis meses.

Con Costa de Marfil ha participado en todos los encuentros de fase de Grupos disputados en la Copa de África. Incluso, anotó un tanto en el partido de octavos de final ante Burkina Faso y consiguió el trofeo MVP al liderar la clasificación para cuartos de su selección. Según Opta, Diomande lidera la lista de más pases completados con éxito con el 59,3% de efectividad – 16 de 27 –. Asimismo, es quien más slalom ha realizado, 7. Unos datos que reflejan que no solo ha irrumpido en la Bundesliga sino también en su país.