Arbeloa defiende a la plantilla en su primera rueda de prensa: "Son buenos chicos"

Ya tenemos primeras palabras de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid tras hacerse cargo del equipo después del cese de Xabi Alonso este pasado lunes. Lo ha hecho en la previa del partido copero ante el Albacete que se jugará este miércoles en el Carlos Belmonte. Butragueño estuvo presente a su lado.

Habló con Xabi Alonso

"Ayer por la tarde me lo comunicaron. Llamé a Xabi y hablé con él. Sabéis que me une una gran relación y lo mucho que le aprecio. Seguirá siendo así".

Futuro inmediato

"Solo te puedo decir que llevo 20 años aquí y estaré hasta el día que me quieran"

Problemas del equipo

"Lo que hablé ayer con Xabi no lo voy a decir. Tengo muchas ganas de empezar. Nos jugamos todo mañana en Copa. Tengo una plantilla extraordinaria en mis manos"

Falta de implicación de la plantilla

"Todos hemos visto los últimos partidos y cómo se esforzaron. Es una gran plantilla. Chicos dispuestos a todo. Aquí hay jugadores con seis Champions, que parece que esto se olvida pronto. Sacrificio, constancia y ganar, eso nos ha llevado a ser el Real Madrid"

Gestionar los egos

"No es algo que me preocupe. Tenemos una gran plantilla. Son todos buenos chicos. Siempre digo que no hay nadie más interesado en ganar que los jugadores. Lo sé porque lo he sido. Sé de la responsabilidad. Son muy autoexigentes"

Carácter

"Tenemos toda la temporada por delante. Mañana nos jugamos la primera. Estamos bien posicionados en Liga y Champions. Eso es lo único que me preocupa. Aquí se tiene que disfrutar y llevar el escudo con alegría"

Jugar bien

"En 123 años de historia casi nunca nos han reconocido jugar bien. Somos conscientes de que aquí hay que ganar y lo sabemos"

¿Dudar en aceptar el puesto?

Xabi me ha deseado lo mejor y al revés hubiese sido igual. No hay dudas.

Cantera vs cartera

"Tenemos la mejor cantera del mundo. Ellos me han llevado hasta aquí. Saben que cuento con ellos y que estaré pendiente"

Mourinho, gran influencia

"No he hablado con él todavía. Para mí fue un orgullo estar a sus órdenes. Influyó mucho en mí. Pero yo voy a ser Arbeloa. No tengo miedo al fracaso, pero si quisiese ser él seguro que fracasaría"

Preparación física y Pintus

"Tener a Pintus es un privilegio. Tiene cinco Champions. Es un preparador excepcional y será el encargado de llevar la parcela física. Conoce a los jugadores.

Árbitros

"No hemos jugado el primer partido y ya me preguntáis por esto. Estoy centrado en lo mío. No os veo preocupados por el rival mañana"

Los fallos de Xabi Alonso

"Este club es ganar, ganar y volver a ganar. Es lo que hay. Eso nos ha llevado a tener las vitrinas llenas de trofeos. Tenemos que ser capaces de ilusionar a los madridistas y sobre todo ganar"

Enfrentamientos Vinícius-Xabi Alonso

"No me pongo en escenarios que a mí no me han ocurrido. Tengo mucha suerte en contar con Vinícius. Es querido por toda la afición y la gente vio el partido que hizo el domingo. A ese Vini queremos ver. El que baila y marca diferencias"

Reinicio desde cero

"Conmigo se empieza de cero. Para todos lo es. Es un reinicio. Hay que conseguir los objetivos y eso pasa por ganar mañana en Albacete"