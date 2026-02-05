El arma secreta de Pintus para la mini pretemporada: así funcionan las máscaras del Madrid

El regreso de Antonio Pintus al Real Madrid ha traído de vuelta una de sus señas de identidad: sesiones físicas exigentes y tecnología avanzada para medir hasta el último detalle del rendimiento. Las imágenes de varios futbolistas entrenando con llamativas máscaras han generado debate, pero lo cierto es que su función va mucho más allá de lo estético.
Aunque muchos piensan que se trata de máscaras de hipoxia para simular altura, en realidad lo que se ha visto recientemente en Valdebebas son sistemas portátiles de análisis metabólico, herramientas propias de laboratorios de alto rendimiento adaptadas al campo de entrenamiento.
Un laboratorio en la espalda
Estos dispositivos, como el modelo COSMED K5, permiten medir en tiempo real cómo responde el cuerpo del jugador al esfuerzo. Incorporan sensores que registran el oxígeno inhalado y el dióxido de carbono exhalado, enviando los datos por Bluetooth a un ordenador.
Esto permite conocer con precisión parámetros como el VO₂ máx., los umbrales aeróbico y anaeróbico o el tipo de combustible que utiliza el cuerpo (grasas o carbohidratos). En términos sencillos: el cuerpo técnico sabe exactamente cómo está cada futbolista por dentro mientras corre.
🎭 ¡Las máscaras han vuelto! pic.twitter.com/cEiwwYPiUg— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 4, 2026
No es hipoxia real
A diferencia de las máscaras de hipoxia, estas no reducen la concentración de oxígeno del aire como si el jugador estuviera a gran altitud. Las verdaderas máscaras de hipoxia necesitan generadores especiales para modificar el aire respirado.
Las que usa el Madrid pueden aumentar ligeramente la resistencia al respirar, fortaleciendo la musculatura respiratoria, pero su función principal es medir, no simular altura. Son herramientas de diagnóstico más que de adaptación fisiológica.
Para qué le sirve a Pintus
El gran objetivo es individualizar las cargas de entrenamiento. Con estos datos, Pintus puede ajustar la intensidad de cada sesión según el estado real de cada futbolista, detectar fatiga acumulada y evitar sobrecargas.
Esto no solo mejora el rendimiento, sino que también ayuda a reducir lesiones, optimizar la recuperación y planificar los picos de forma en los momentos clave de la temporada. Es ciencia aplicada al detalle, no entrenamiento genérico para todos por igual.
Mini pretemporada en pleno curso
La ausencia de partidos de Copa del Rey ha dado al equipo un margen poco habitual para trabajar el físico. Pintus ha aprovechado este parón como si fuera una pequeña pretemporada, centrada en recuperar intensidad y resistencia para el tramo decisivo.
Este tipo de tecnología permite "resetear" el estado físico de la plantilla con datos objetivos, preparando al equipo para competir al máximo nivel cuando lleguen los partidos que lo deciden todo.
Tecnología de élite al alcance de pocos
El uso de estos sistemas no solo es caro por el precio del dispositivo. También requiere personal especializado capaz de interpretar los datos en tiempo real y trasladarlos a la planificación diaria.
Por eso, el Real Madrid es uno de los pocos clubes que apuestan de forma constante por este nivel de análisis. La combinación de inversión, infraestructura y la experiencia de Pintus convierte a Valdebebas en un auténtico centro de alto rendimiento disfrazado de campo de fútbol.
Las fotos pueden hacerse virales, pero detrás hay algo mucho más importante: información precisa para que el equipo no se quede sin gasolina cuando más lo necesita.