El audio del VAR sobre el gol anulado a Griezmann: "Interfiere claramente en el defensor"

Atlético de Madrid y Betis se enfrentaron en el Metropolitano después de la victoria del conjunto colchonero en Copa del Rey el pasado jueves 5 de febrero (5-0). El resultado en esta ocasión fue distinto con victoria para los béticos por 0-1, pero la acción polémica se produjo en el minuto 74, cuando Busquets Ferrer anuló un tanto en propia puerta de Diego Llorente.

El central verdiblanco saltó junto a Griezmann, que según aseguró el VAR se encontraba en fuera de juego en el momento en que Giuliano centró desde la banda derecha. En el primer momento, Mateo Busquets Ferrer permitió que el tanto subiese al marcador, pero Daniel Trujillo Suárez, desde la sala de videoarbitraje, le invitó a revisar la jugada.

En el frame compartido, con el balón en el aire, se ve la puntera del delantero galo adelantada. Una imagen que ha desatado la polémica al no trazarse la línea cuando el balón se encuentra a ras de césped y considerar que se debía haber aportado otro momento correcto de la jugada.

Aviso desde la sala de videoarbitraje

"Mateo, te recomiendo una revisión para que analices un potencial fuera de juego por una posible interferencia del jugador del Atlético de Madrid sobre el adversario", informó Trujillo Suárez al colegiado de campo. Busquets corrió hacia el lugar para revisar el frame: "Estoy en la pantalla, cuando quieras Truji". Acto seguido se le muestra la imagen: "Ahí hay posición de fuera de juego de Griezmann, ¿verdad?", pregunta a la sala de videoarbitraje.

"Correcto, esa es la posición de fuera de juego", explicó visualizando un frame en el que se aprecia la puntera del delantero galo más adelantada. "Vale, pónmela en dinámico", dijo el árbitro. "Vale, Griezmann está en posición de fuera de juego e interfiere claramente en el defensor. Voy a reanudar con fuera de juego", concluye. Por ello, el tanto en propia puerta de Llorente no subió al marcador y los béticos se llevaron los tres puntos.