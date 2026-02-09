Si te quieres divertir... no te fíes de este Atlético

No estoy nada de acuerdo con el titular que llevamos aquí de que el Atlético de Madrid es bipolar. Nada más lejos de la realidad, aunque entiendo perfectamente lo que dice mi compañero, pero el Atlético no es bipolar; el Atlético es el rey de las excusas. Mr Excusitas. El patrón de la excusa. El rey del nunca es mi culpa. Comandancia de la Guardia de la Excusa. Excusaman. Es todo esto y más, y eso no es ser bipolar; eso es no saber reconocer que la culpa es tuya.

Es insoportable la mentalidad de este Atlético de Madrid. Soy de Koke hasta dormido, pero lo que dijo ayer fue tremendamente doloroso. Y no es porque no tenga razón, el césped está hecho polvo, sino porque siempre tienen algo que decir, siempre les sobran excusas y sobre todo les falta poner el do de pecho sobre el terreno de juego.

Lo del césped es verdad y te lo compro si no pierdes más partidos fuera de casa que en la tuya. ¿Está el césped mal en todos los campos de España? No cuela. Te lo compro si no llevas años careciendo de personalidad en momentos cruciales. Si no llevas años tirando la liga en diciembre, enero o febrero. Si cada derrota no tiene una excusa y no os ponéis siempre de escudo al habitual, al Cholo Simeone. Porque el argentino está desesperado y ni él, que tiene más paciencia y más amor por el club que nadie, parece capaz de soportar a los reyes de la excusa. De hecho, hasta el propio Cholo a veces se apunta a ellas. Menos mal que anoche se desmarcó del tema césped y no siguió la estela de Koke porque sería para irse del campo en todos y cada uno de los partidos. Sé Koke siempre... menos ayer.

Este Atlético es lo menos fiable del mundo. El aficionado depende de cómo se levanten y de la ambición que tengan ese día. Jugadores deprimidos durante meses, otros que no arrancan, la mayoría acomodados sabiendo que con lo justo se puede sobrevivir y eso provocó ayer que dejasen crecerse a un Real Betis que venía de un 0-5 del propio Atlético de Madrid. En una película, el Atleti sería el villano que en vez de matarte de una vez te cuenta todo su plan y luego acaba palmando porque dio tiempo al héroe para reaccionar.

Ni el Cholo puede ni estos quieren. Es así de doloroso, pero así de real. Este vestuario es un flan. No tiene personalidad y vive de milagros puntuales. O se deprimen o no están bien físicamente o hace frío o hace calor... Juegan cuando quieren y ahora toca la Copa donde, nuevamente, se creen que tras suspender todos los exámenes importantes van a aprobar finalmente en el más difícil. Ayer, pasando de la Liga, y el jueves corriendo como posesos en la Copa. Pero eso no te garantiza nada, ojo. Claro que pueden ganar, no lo dudo, pero vivirán de otro milagro.

Ahora toca vender las motos que quieran en ruedas de prensa y zonas mixtas pidiendo el apoyo para el jueves porque en Copa, como les interesa, lo van a dar a todo. Que la afición dependa de un equipo con esta personalidad es demoledor. Y les han perdonado 100 ya, por lo que yo no jugaría ni mucho menos la cartita fácil del «ahora tenemos que estar más unidos que nunca». Si quieren unión, que alguien anime a la afición del Atlético, no al revés.

Acabo tirando la referencia a Bad Bunny en la Super Bowl. Si te quieres divertir te puedes ir un verano a Nueva York, pero no te fíes del Atlético de Madrid. Vayan al Metropolitano el jueves, animen como siempre, denlo todo y exijan porque el «nunca dejes de creer» ha muerto para dejar pasar al «cuando lo vea me lo creeré». Y hay que verlo más de una vez, no con un 0-5 de caviar y un 0-1 de pan mojado. En fin... toquen madera.