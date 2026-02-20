El Benfica denuncia a Fede Valverde ante la UEFA

El Benfica ha presentado una queja formal ante la UEFA contra Fede Valverde, según ha informado el medio portugués A Bola. El club portugués se queja de que el futbolista uruguayo tuvo una conducta agresiva hacia Samuel Dahl durante el partido de Champions League que enfrentó al equipo luso contra el Real Madrid en los play-off.

La agresión se habría producido en el minuto 83 de partido. Valverde, en una de sus carreras por la banda, soltó un puñetazo al sueco en la cara. Dahl rápidamente se llevó las manos a la cara con claras muestras de dolor. La jugada quedó impune tanto para el árbitro Letexier en el césped como para los responsables de la sala VAR que no vieron necesario intervenir.

Desde el club portugués se espera que el Comité de Disciplina de la UEFA tome medidas antes del partido de vuelta, fijado para el próximo miércoles 25 a las 21:00 en el Santiago Bernabéu. José Mourinho ya reflejó su enfado con el árbitro al término del encuentro, quien le expulsó por protestar: "Tenía un papelito que decía a quien no podía sacar tarjeta amarilla. Dije un hecho y luego con su arrogancia me expulsó", explicó el técnico.

Shoutout Fede Valverde for clocking dude in the face in a time where most wouldn’t pic.twitter.com/cbKnXYd5ke — KG (@HobbyAlmighty) February 17, 2026

Insultos racistas a Vinícius

Por otro lado, continúa la investigación abierta por UEFA y FIFA para esclarecer los hechos ocurridos entre Vinícius y Gianluca Prestianni. Desde el equipo madrileño se denunciaron los presuntos insultos racistas recibidos por el brasileño y ha reafirmado su compromiso contra este tipo de situaciones: "El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad".

Mientras, el Benfica defiende a su futbolista y el argentino aseguró que "en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado". Prestianni afirmó: "Jamás fui racista con nadie". Además, lamentó "las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid".