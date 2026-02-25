Simeone habla sobre la situación de Julián Álvarez y se muestra molesto tras golear

El Atlético de Madrid selló su pase a octavos de final en Champions League después de vencer 4-1 al Brujas en el Riyadh Air Metropolitano. Una noche en la que el principal protagonista fue Alexander Sorloth, el noruego anotó un hat-trick y es el segundo encuentro consecutivo en el que ve puerta. Ante el Espanyol, anotó un doblete en un partido que los rojiblancos se llevaron los tres puntos (4-2).

"Ojalá que pueda mantener esa regularidad", comentó Simeone en la rueda de prensa postpartido. En cambio, Julián Álvarez sigue sin aportar todo lo que se espera de un futbolista de su talla. El argentino marcó en la ida de la competición europea en Brujas desde el punto de penalti, pero durante los 58 minutos que estuvo ayer sobre el césped del Metropolitano no logró batir la portería belga ni su rendimiento fue destacado.

Simeone comparó la situación que atraviesa ‘La Araña’ con el momento que vivió Antoine Griezmann en la temporada pasada: "Se acuerdan que Griezmann lo ponía, lo ponía, lo ponía y no podía responder. Son decisiones que uno tiene que tomar y yo las asumo", indicó, aunque mantiene la fe "en este tipo de futbolistas porque son muy buenos". Asimismo, la afición sigue confiando en el futbolista y lo despidió durante el cambio con una gran ovación.

Otras aclaraciones

En lo que se refiere al Griezmann y su posible fichaje por el Orlando City, el técnico colchonero declaró que no iba a decir nada de su nombre: "No voy a hablar por él. Lo quiero mucho. Ya le dije lo que yo pienso. Que siempre elija lo mejor que él quiera. Él está en un lugar donde merece elegir qué quiere hacer", zanjó sobre los rumores.

Por otro lado, confesó que en el descanso habló con los futbolistas ya que debía producirse un cambio y "empezar a correr en profundidad para tener más agresividad". Con el 1-1 en el marcador, necesitaban la victoria para seguir vivos en Champions y lo que se percibía era "una sensación de que ellos atacaban para ganar el partido y nosotros jugábamos para no sé qué", reconoció. Un cambio de chip que condujo al tanto de Cardoso y al posterior doblete de Sorloth.