La Junta Directiva de Osasuna maniobra para retirar a la Policía Nacional de El Sadar

El partido entre Osasuna y Real Madrid, en el que el equipo navarro se llevó la victoria en los instantes finales, estuvo seguido por graves altercados entre la Policía Nacional y aficionados locales cuando las autoridades intentaron identificar a un radical que arrojó objetos. Además de llevar a cabo una investigación de los hechos, los rojillos tratarán con el Gobierno navarro la sustitución de la Policía Española por la Policía Foral.

En un comunicado de la Junta Directiva, en el que se informó de la convocatoria de la reunión de carácter extraordinario para abordar los incidentes, se expresó en las primeras líneas la "honda preocupación por las violentas imágenes que se produjeron tras el encuentro y las escenas de pánico que tuvieron que vivir muchos aficionados que en ese momento desalojaban pacíficamente el estadio".

Seguidamente, agradecieron el buen comportamiento de "la gran mayoría de los espectadores que asistieron al encuentro y rechazaron la criminalización que se está llevando a cabo por parte de algunos sectores", manifestaron. La Junta Directiva reunida, compartió con los integrantes de la "comisión encargada de llevar a cabo la investigación anunciada el pasado sábado con la mayor independencia y garantías posibles".

La seguridad en El Sadar

Las personas responsables serán quienes analicen los testimonios recogidos, tomen declaraciones a testigos e implicados y recaben la información necesaria "para poder determinar con la mayor exactitud e independencia posible qué ocurrió y, en el caso de que sea necesario, determinar las responsabilidades que se deriven o dar inicio a las acciones legales pertinentes", señaló.

Asimismo, anunció que tratará junto al Gobierno de Navarra qué fuerzas de la seguridad deben estar presentes en los eventos que se celebren en el estadio de Osasuna: "En ese sentido, la Junta Directiva solicitará, en cuanto sea posible, una reunión al Ejecutivo foral para abordar de forma conjunta el debate sobre quién debe liderar la seguridad en los eventos que se disputen en el estadio de El Sadar", finalizaron.