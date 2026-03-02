Un derbi marcado por la pelea entre aficionados béticos y el enfrentamiento de Antony con la grada Gol Sur

El gol de Isaac Romero en el minuto 85 de partido evitó que el Betis se llevase la victoria en el derbi sevillano a pesar de ponerse 2-0 en el marcador en la primera parte del partido. Los aficionados béticos mostraron su indignación al término del encuentro y Antony, quien se estrenó como goleador en un derbi, se encaró con una parte reducida de Gol Sur.

El brasileño observaba fijamente y asentía, de manera desafiante, mientras escuchaba las quejas. Cucho Hernández y Antonio Ruibal fueron hasta el fondo para pedir tranquilidad tanto a su compañero como a la afición. Entonces, Antony se fue hacia vestuarios visiblemente cabreado y otros compañeros como Pablo García o Bartra también quisieron calmar su tensión.

Tensión entre los jugadores del Betis y su propia afición. #DeportePlus pic.twitter.com/4aEkcpu9KP — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 1, 2026

"Nosotros estamos tan frustrados como están los hinchas", aseguró Manuel Pellegrini al ser preguntado por el incidente. En la misma línea del técnico chileno, Aitor Ruibal reconoció "estar dolido porque querían la victoria" al pedir disculpas a "todo el mundo que se ha partido la cara hoy por nosotros".

Otros altercados

Por otro lado, en la previa del encuentro se vivieron momentos surrealistas y de tensión. En los aledaños del estadio de La Cartuja varios aficionados del Betis se enfrentaron entre ellos con puñetazos, patadas y lanzamientos de botellas y otros objetos. Los presentes comenzaron a salir de la zona en estampida.

Además, los grupos ultras de Betis y Sevilla habían intentado enfrentarse en dos ocasiones, pero la Policía Nacional impidió que, tanto en la noche del viernes como en la del sábado, los incidentes fueran a más. Los agentes detuvieron a una persona e identificaron a 78 ultras en el amago de reyerta.