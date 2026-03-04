El micrófono abierto traiciona a Juan Carlos Rivero en el Camp Nou

Las confusiones de Juan Carlos Rivero en las retransmisiones deportivas son un hecho habitual y muchos están pendientes de cada palabra del periodista para encontrar rápidamente el error. En esta ocasión, durante la vuelta de la semifinal de Copa del Rey entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, el micrófono ha sido el que ha jugado una mala pasada al periodista.

El equipo de Hansi Flick estuvo cerca de conseguir la hazaña y, por lo menos, igualar el 4-0 conseguido por los rojiblancos en el Metropolitano. Finalmente, se quedaron a un gol de empatar la eliminatoria y el Atlético de Madrid certificó su pase a la final de La Cartuja el próximo 18 de abril.

Después de una primera parte en la que los blaugranas lograron anotar dos tantos y marcharse al vestuario a dos goles de forzar la prórroga, Juan Carlos Rivero, creyendo que los espectadores no podían escuchar sus palabras, ya que la transmisión no estaba en directo, afirmó: "Tienen que meter uno, tío...". Sin embargo, el micrófono sí se encontraba abierto y todo el mundo pudo escuchar lo que dijo.

Juan Carlos Rivero en el descanso del Barça - Atleti, con el micrófono abierto, pensando que no le están oyendo, dice "tienen que meter uno, tío". Televisión española con dinero público poniendo a un ultramadridista a narrar el partido en el Camp Nou. Ascopic.twitter.com/JwdC174fDG — Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) March 3, 2026

En la segunda mitad, Marc Bernal anotó el 3-0 tras un centro de Joao Cancelo. Hubo entonces que revisar la jugada para comprobar que la posición del centrocampista era correcta y al compartirse la imagen de las líneas del fuera de juego tiradas, Rivero comentó: "Lo de los muñecos hay que creérselo. El sistema este... qué quieres que te diga", aseguró irónicamente.