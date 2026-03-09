La realidad financiera del Madrid: menos liquidez, más deuda y caída de beneficios

Las últimas cuentas intermedias del Real Madrid han reabierto el debate sobre la situación económica del club. Los estados financieros presentados por la entidad presidida por Florentino Pérez reflejan un cambio notable en su posición financiera en los últimos años, pasando de una situación de superávit bancario a una mayor dependencia de la financiación externa.

Según el análisis del especialista financiero Héctor Mohedano, el club blanco ha agotado el colchón de tesorería acumulado entre 2021 y 2023, lo que ha provocado que su posición bancaria neta haya pasado de ser positiva en 213 millones de euros a negativa en 312 millones en apenas tres años.

Una tesorería muy ajustada

Uno de los datos más llamativos de los estados financieros es la fuerte caída de la liquidez del club. Al 31 de diciembre de 2025, el Real Madrid contaba con apenas 3,4 millones de euros en efectivo y equivalentes, una cifra muy inferior a los 175,8 millones registrados seis meses antes, al cierre del ejercicio anterior.

El contraste también es significativo si se compara con ejercicios recientes. El club comenzó 2025 con 61 millones de euros en caja y en 2024 disponía de cerca de 190 millones.

Desde el propio club explican que este descenso responde principalmente al calendario habitual de pagos y cobros, ya que durante la primera mitad de cada temporada se concentran muchos desembolsos relacionados con inversiones y fichajes.

Inversiones en el Bernabéu y nuevos fichajes

Gran parte de la reducción de tesorería está vinculada a las inversiones realizadas en los últimos meses. El club continúa destinando recursos a la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, un proyecto estratégico que ha requerido una financiación considerable.

A ello se suma la inversión en la plantilla, con incorporaciones realizadas durante el pasado mercado de verano. Entre ellas destacan los fichajes de Dean Huijsen y Franco Mastantuono, operaciones que en conjunto rondaron los 120 millones de euros.

Estas inversiones han incrementado de forma significativa el volumen de pagos en el primer tramo de la temporada, reduciendo la liquidez disponible.

Caen los beneficios y aumentan los gastos

Las cuentas del club también muestran una caída notable en el beneficio neto. El resultado se ha situado en torno a los 5 millones de euros, lo que supone un descenso cercano al 80% respecto a ejercicios anteriores.

El principal motivo es el incremento del gasto en la masa salarial deportiva. Los salarios y costes asociados a la plantilla han aumentado un 26,2%, alcanzando los 318,9 millones de euros.

Este crecimiento responde tanto al aumento directo de salarios —unos 35 millones más— como a las amortizaciones derivadas de nuevos fichajes, que han sumado otros 20 millones adicionales.

Ingresos que se estabilizan

En paralelo, los ingresos del club han mostrado una ligera caída. Durante el primer semestre de la temporada 2025/26, el Real Madrid registró 571,3 millones de euros de ingresos, un 3,1% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Uno de los factores que explica esta evolución es la estabilización de los ingresos del estadio. Tras el impulso inicial generado por las nuevas infraestructuras del Bernabéu, la facturación del recinto se ha situado en torno a los 43 millones de euros.

Además, la interrupción temporal de los conciertos en el estadio ha reducido parte del potencial de ingresos previsto. A esto se suma una caída superior al 10% en los ingresos comerciales, mientras que los derechos televisivos se mantienen prácticamente sin cambios.

Nuevos acuerdos comerciales para equilibrar las cuentas

Ante este escenario, el club ha reforzado algunos de sus acuerdos comerciales. El Real Madrid ha ampliado su contrato de patrocinio con Emirates, elevando el valor del acuerdo hasta los 74 millones de euros por temporada hasta el año 2031.

Este tipo de contratos resulta clave para sostener el modelo económico del club en un momento en el que la inversión deportiva exige ingresos comerciales cada vez mayores.

Un negocio rentable pero con mayor presión financiera

A pesar de estas tensiones, el Real Madrid continúa generando beneficios operativos. Según el análisis de Mohedano, el club mantiene un beneficio operativo semestral cercano a los 67 millones de euros.

El desafío principal se encuentra en el peso creciente de la deuda y de los gastos asociados. El pago de intereses, la financiación del estadio y el aumento del coste de la plantilla reducen el margen financiero disponible.

El analista no considera que el club esté en una situación crítica, pero sí señala que existe una mayor presión financiera. En caso de necesidad, recuerda que el Real Madrid no cuenta con accionistas que puedan aportar capital, por lo que sus opciones pasarían por realizar ventas de jugadores para equilibrar las cuentas.