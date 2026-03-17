Las tres bajas capitales del Atlético en Londres para sellar los cuartos de Champions

El Atlético de Madrid afronta un encuentro decisivo en su andadura europea. El equipo rojiblanco viaja a territorio británico para disputar el choque de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, una cita en la que los madrileños parten con una notable ventaja tras el cinco a dos cosechado en el enfrentamiento previo. Sin embargo, la expedición no estará exenta de contratiempos, ya que el cuerpo técnico tendrá que lidiar con ausencias significativas en su esquema habitual.

La baja más sensible es, sin duda, la del guardameta Jan Oblak. El portero esloveno no ha logrado recuperarse a tiempo y se quedará en la capital de España. Según el parte médico emitido por los servicios médicos del club, el arquero terminó la última sesión de trabajo de la pasada semana con molestias en el costado. Las pruebas posteriores confirmaron el diagnóstico de una distensión muscular que le impide formar parte de la convocatoria para este trascendental compromiso continental.

A la ausencia del indiscutible titular bajo los palos se suman las bajas en la medular de Pablo Barrios y de Rodrigo Mendoza. Ambos centrocampistas tampoco formarán parte de la expedición hacia territorio británico debido a sus respectivos percances físicos. El primero de ellos continúa arrastrando un inoportuno problema muscular, mientras que el segundo todavía está en pleno proceso de recuperación por un esguince de tobillo. De este modo, el preparador rojiblanco se verá obligado a recomponer el centro del campo y buscar alternativas de garantías para mantener el equilibrio y no poner en riesgo la cómoda renta obtenida en el primer asalto.

Pese a las citadas contingencias, el conjunto colchonero viaja con la firme intención de no dejarse sorprender por el Tottenham Hotspur. La holgada renta obtenida en casa invita al optimismo, pero en el vestuario impera la prudencia, conscientes de que los equipos ingleses en su feudo siempre son capaces de imprimir un ritmo vertiginoso que puede complicar cualquier eliminatoria. El objetivo es mantener la solidez defensiva que caracteriza al plantel y aprovechar los espacios que, inevitablemente, dejará el cuadro local en su intento de remontada ante su afición.

La lista de elegidos para este importante choque queda compuesta por veintisiete futbolistas. En la portería estarán Juan Musso, Salvador Esquivel y Mario de Luis. La retaguardia estará cubierta por Nahuel Molina, Marc Pubill, Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, Clément Lenglet, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri y Julio Díaz. Para la zona de creación, las opciones disponibles serán Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Álex Baena, Thiago Almada y Obed Vargas. Finalmente, la responsabilidad del gol recaerá en los atacantes Giuliano Simeone, Nico González, Alexander Sorloth, Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Ademola Lookman.