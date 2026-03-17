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Fútbol

Los secretos de la Decimoquinta del Real Madrid con la reunión del descanso: "Peor no lo podemos hacer"

Dicha final ante el Dortmund se fue al descanso con 0-0 en el marcador y con los alemanes dominando en ocasiones y fútbol.

Dicha final ante el Dortmund se fue al descanso con 0-0 en el marcador y con los alemanes dominando en ocasiones y fútbol.
Los secretos de la Decimoquinta del Real Madrid con la reunión del descanso: "Peor no lo podemos hacer" | Real Madrid

La final de la Decimoquinta se celebró el sábado 1 de junio de 2024 y el Real Madrid se proclamó campeón tras vencer al Borussia Dortmund con un resultado final de 0-2 en el Estadio de Wembley. Ahora, años después, salen a la luz imágenes exclusivas de los momentos previos, posteriores y también durante la final.

Dicha final ante el Dortmund se fue al descanso con 0-0 en el marcador y con los alemanes dominando en ocasiones y fútbol. Fue ahí cuando apareció el Real Madrid campeón que cambió la inercia del partido.

Este fue el momento:

"Tranquilidad que lo mejor es el resultado porque peor no lo podemos hacer", decía Carvajal visiblemente enfadado al llegar al vestuario. Nacho, por su parte, hablaba con sus compañeros para hacerles saber que iban a sufrir y lo sabían. A partir de ahí el Real Madrid cambió.

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En el minuto 74, Dani Carvajal abrió el marcador con un remate de cabeza tras un saque de esquina botado por Toni Kroos y en el minuto 83, Vinícius Júnior sentenció el partido con un disparo cruzado tras una asistencia de Jude Bellingham, aprovechando un error en la salida de balón del Dortmund.

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