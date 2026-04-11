El Barcelona golea al Espanyol con un doblete de Ferran Torres

El FC Barcelona se impuso al RCD Espanyol por 4-1 en el Spotify Camp Nou, en la jornada retro de LaLiga, en un derbi que refuerza su liderato y le acerca al título tras el tropiezo del Real Madrid. El conjunto azulgrana resolvió el partido con un doblete de Ferran Torres y los goles finales de Lamine Yamal y Marcus Rashford, en un encuentro que dominó en la primera parte y sentenció en los últimos minutos.

Ferran abre el camino

El Barcelona encarriló el derbi en los primeros minutos. Un saque de esquina permitió a Ferran Torres marcar el 1-0 antes del minuto 10. El delantero valenciano volvió a ver puerta tras más de dos meses sin anotar.

No es un gol cualquiera para Ferran Torres... ¡Y la celebración del '7' lo deja claro!#LALIGAenDAZN pic.twitter.com/5oMeWy5zpZ — DAZN España (@DAZN_ES) April 11, 2026

El Espanyol, obligado a reaccionar, adelantó líneas y generó su ocasión más clara en un mano a mano de Kike García. Sin embargo, el Barça recuperó el control con posesión y movilidad en ataque.

En el minuto 25, Ferran firmó su doblete tras una asistencia de Lamine Yamal, aprovechando un desajuste defensivo. Antes del descanso, el equipo local generó más ocasiones, con intervenciones destacadas del portero Marko Dmitrovic.

El exterior del pie de Lamine Yamal empieza a ser patrimonio del fútbol ✨ La asistencia a Ferran Torres 🎩#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/T74qg15btb — DAZN España (@DAZN_ES) April 11, 2026

Reacción del Espanyol

Tras el descanso, el partido se abrió. El Espanyol creció con mayor presencia ofensiva y logró recortar distancias después de una acción invalidada previamente al Barcelona.

Pol Lozano marcó el 2-1 tras un error defensivo azulgrana, lo que dio impulso a los visitantes, que comenzaron a generar peligro por bandas y en acciones a balón parado. El equipo dirigido por Manolo González acumuló llegadas y mantuvo la presión en campo contrario en el tramo final del encuentro.

Sentencia en los últimos minutos

Cuando el Espanyol buscaba el empate, el Barcelona resolvió el partido en los minutos finales. Lamine Yamal marcó en el minuto 87 y, dos minutos después, Marcus Rashford cerró el marcador con el 4-1.

Dos asistencias y un gol. El derbi de Lamine Yamal contra el Espanyol 🔥🔥🔥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/TYgwBb1wPN — DAZN España (@DAZN_ES) April 11, 2026

El regreso de Frenkie de Jong aportó control en el centro del campo en los últimos compases, facilitando la gestión del resultado. Con este triunfo, el Barcelona se sitúa con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de siete jornadas, en un calendario que aún incluye un Clásico en el Camp Nou.