Tchouaméni rompe su silencio tras su altercado con Valverde

Tchouaméni ha roto su silencio. El hecho se produce un día después de que Fede Valverde emitiera un comunicado para hablar sobre el altercado con el galo, así como minutos más tarde de que se haya conocido la sanción de 500.000 euros impuesta por el Real Madrid a ambos futbolistas.

En sus palabras, ha reconocido el incidente ocurrido en el entrenamiento y el daño que supone a la imagen del club, afirmando que "la frustración no puede ser excusa para todo". Cabe destacar que, al igual que en el texto del uruguayo, no ha hecho referencia al compañero implicado, evitando así entrar en detalles.

Por otro lado, ha aceptado la sanción impuesta por el Real Madrid y ha llamado a la unidad, centrándose en el partido del próximo domingo ante el FC Barcelona.

Comunicado íntegro

"Lo ocurrido esta semana en el entrenamiento es inaceptable. Lo digo pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. Independientemente de quién tenga la razón o no, siempre debemos buscar la solución más sensata para resolver un conflicto", ha comenzado escribiendo Tchouaméni.

Seguidamente ha hecho alusión a cómo afecta esto a la imagen de la entidad: "Por encima de todo, lamento la imagen que hemos proyectado del club. Sé que la afición, el cuerpo técnico, mis compañeros, la directiva, todos están profundamente decepcionados por cómo se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede ser excusa para todo. Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Sobre todo porque el Real Madrid es el club más comentado del mundo".

El galo ha asegurado que "a internet le encanta inventarse las historias más descabelladas para generar expectación, así que no creáis todo lo que se dice ni las narrativas falsas", intentando frenar así los posibles rumores difundidos.

"De todos modos, ya no es momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué, o quién tenía razón o quién no. Reconozco la sanción del club y la acepto. Seguimos siendo una familia, con desacuerdos en ocasiones, pero siempre debemos anteponer nuestros objetivos a todo lo demás. Me he disculpado ante el grupo, y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas", ha continuado diciendo.

Por último, se ha centrado en lo deportivo: "Ahora es el momento de mirar hacia adelante, y toda nuestra atención está puesta en El Clásico y en la temporada que tenemos por delante, para devolver al club a la cima, donde debe estar".