Pues a mí me apetece hablar de Marcos Llorente

Hoy voy a sorprenderles porque el cuerpo podría pedirme hablar de la surrealista rueda de prensa de Florentino Pérez donde se demuestra, una vez más, que algo estará haciendo bien el Atlético de Madrid como club para que su máximo rival pida que los medios lo ataquen. Pero no lo voy a hacer. Voy a hablar de Marcos Llorente y ojo, otra sorpresa, no voy a centrarme en su vida personal porque es lógicamente suya y me parece respetable lo que haga de puertas para dentro. Hoy quiero hablar del que para mí ha sido la estrella del club en las dos últimas temporadas y es el dorsal número 14 del Metropolitano.

Reconozco que me fastidia mucho que cuando se habla de Marcos Llorente todo se reduzca a lo mismo. Y no es culpa suya ya que él responde a lo que le preguntan y si siempre le preguntan por lo mismo... pues acaba respondiendo lo mismo. Aunque ayer fue expulsado en Pamplona, Marcos Llorente sigue siendo lo mejor del equipo desde hace un tiempo más bien largo. De dos a tres años ya. Y no hago esto para echar tierra por encima de otros jugadores ni para entrar en comparaciones, pero es desde hace mucho la estrella del conjunto colchonero.

En primer lugar, Llorente es un jugador que a Diego Pablo Simeone le hace tener menos pesadillas de la cuenta cuando mira la pizarra. Si hay problemas en el lateral, Marcos. Si lo hay en el medio, Marcos. Si lo hay en ataque, Marcos. Si necesito que alguien ayude al lateral desde el medio para parar, por ejemplo a Lamine Yamal, Marcos. Si necesito que alguien vuelva corriendo con cara de enajenado para quitarle la pelota al rival en la contra, Marcos. Si el partido se atasca, subo a Marcos de posición. Si necesito más defensa sin perder ida y vuelta, Marcos. Y así podría estar párrafo a párrafo, partido a partido sacando cosas que Llorente le da al Atlético.

Mucha gente dice que su mejor temporada fue en 2021 cuando los colchoneros lograron la Liga y él hizo dobles cifras. Además venía de la inercia del año anterior donde el partido en Anfield le convirtió en héroe, sin embargo, para mí el mejor Marcos Llorente, el más maduro, el que física y futbolísticamente hablando es mejor, es el que hemos tenido de 2024 a 2026. Es un jugador total. Un futbolista por el que el 99% de los equipos pagarían tres cifras para tener en su equipo, porque aparte de compromiso, su tipo de fútbol encaja en Premier, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 o Ligue 1000. Si se llamase Marquiños o Marquich Llorente, no habría día de descanso con noticias sobre su posible marcha. De hecho me consta que muchos han preguntado por él y Marcos ha dicho que no.

Llorente ha jugado en los últimos tres años 149 partidos. Ha marcado 15 goles y ha dado la friolera de 21 asistencias. Lo que se traduce en 36 goles otorgados al Atlético de Madrid con su aportación. Y la mayoría jugando de lateral derecho. Decidme laterales que tengan esos números en el mundo. Pues eso. Llorente es el mejor y más regular jugador del equipo y de aquí no me baja nadie.

Por todo lo dicho anteriormente, me queda la espinita de poder escucharle hablar de todo esto. De fútbol. Y no lo hace porque no le preguntan. Me encantaría charlar con él y saber, por ejemplo, qué es lo que más le costó a la hora de adaptarse al lateral. O cómo ha aprendido a contemporizar mejor en los partidos cada esfuerzo. O la manera en la que cambia el chip de forma tan rápida en partidos de máximo nivel para entender lo que cada posición le demanda. A veces hasta tres cosas diferentes en el mismo partido y sin desfases de adaptación.

Ojalá algún día sepamos lo que piensa Marcos sobre todo eso. Mientras tanto no me cansaré de elogiar el fútbol de Llorente. Para otros, los titulares siempre girarán en torno a lo mismo, pero a mí me apetecía tener unas palabras sobre el Marcos Llorente futbolista y ese sin duda es la gran estrella del Atlético de Madrid.