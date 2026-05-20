¿Bernardo Silva y Cucurella al Atlético de Simeone? Los dos nombres han sido vinculados al Atlético de Madrid a través de Marca. Primero salió el nombre de Cucurella y este miércoles el de Bernardo. "El club rojiblanco trabaja para incorporar al crack portugués, que se marcha libre del Manchester City y es pretendido por Barcelona, Milan, Juventus o Chelsea. Quieren convertirlo en el heredero de Griezmann", reza la noticia firmada por David García Medina e Isaac Suárez.

Al Atlético le vendría bien un centrocampista ofensivo creativo tras la marcha de Antoine y Silva ha marcado 77 goles y dado 76 asistencias en sus 459 partidos con el City. Son muy buenos números para un creador de juego que no es delantero ni segunda punta.

Bernardo tiene 31 años, por lo que no es una cifra de edad tan avanzada como para ser un fichaje de riesgo. Aún le quedan varios años buenos de fútbol y el Atlético le ofrecería un papel principal para seguir compitiendo al máximo nivel.

El problema es que ilusionarse con Bernardo puede ser precipitado. Su agente es Jorge Mendes, un habitual de vender al mismo jugador a todos los equipos posibles y con Silva ha pasado eso. De hecho, el diario As habla de que solo quiere jugar en el Real Madrid.

En el caso de Cucurella, el Atlético necesita refuerzos en los laterales y la llegada del español sería maravillosa para Simeone tanto en un 4-4-2 como con carrileros y tres centrales. No será fácil sacarlo del Chelsea y menos tras la llegada de Xabi Alonso, que no querrá perder a uno de sus mejores jugadores.