Rafa Nadal defiende a Florentino Pérez

Rafa Nadal compareció en una jornada de The Battle of Stars, el torneo benéfico para recaudar fondos contra la ELA que se celebra en los campos de Pula Golf y Son Servera Golf, y ha dado su valoración sobre la última hora del Real Madrid y de Florentino Pérez.

Para el campeón español, Florentino es digno ganador de las elecciones y el mejor presidente posible: "Florentino es, en mi opinión, el mejor presidente de la historia del Real Madrid. Así que creo que su misión todavía no había terminado".

Eso sí, Rafa Nadal no votó en las elecciones del Real Madrid: "No voté. Ambos han hecho una buena campaña. Y al final esto es democracia, y el ganador es el ganador".

También habló de tenis, en concreto del triunfo de Alexander Zverev en Roland Garros: "Confiábamos en él, básicamente. Creo que es un jugador que, por su nivel técnico, merecía ganar un Grand Slam. Pasaban los años y todavía no lo había conseguido. En este caso tuvo una oportunidad y la aprovechó bien".

Rafa ve como algo bueno que Zverev se una a los triunfos de Alcaraz y Sinner en los Majors. "Es algo positivo para el tenis que alguien como él, que lleva tantos años persiguiendo ese sueño, haya podido conquistar un Grand Slam".