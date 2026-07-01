Tebas se 'convierte' al barcelonismo ante Laporta: "Vamos a tener éxitos en los próximos años"

En la toma de posesión de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha estado presente en este acto especial para el club azulgrana y le ha felicitado por el resultado electoral obtenido para afrontar su cuarta legislatura al frente de la entidad.

"Hemos tenido diferencias estos años, pero estas existen cuando uno defiende lo oportuno para cada uno. Compartimos el objetivo esencial de que LaLiga siga siendo lo más grande posible", señaló Tebas, antes de destacar que el club vive un "gran camino" de sostenibilidad económica y que los éxitos del Barça "también son los éxitos del fútbol español".

"Han sido unos años duros, pero quiero dar la enhorabuena al FC Barcelona por tener una gran sostenibilidad económica y éxitos, que es garantía de futuro para los próximos años", ha asegurado Tebas.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de todos los que hacían seguimiento de la toma de posesión de Joan Laporta ha sido la siguiente declaración del presidente de la máxima competición en España: "También quiero felicitar porque estoy seguro de que vamos a tener… que el Barça va a tener éxitos en los próximos años".

Esto ha dicho Javier Tebas, presidente de @LaLiga, en el acto de investidura de Joan Laporta como nuevo presidente del @FCBarcelona: "También quiero felicitar porque estoy seguro que VAMOS a tener… que el Barça va a tener éxitos en los próximos años." pic.twitter.com/czxIyTyVgB — Víctor Llebaría Escutia (@victor_llebaria) July 1, 2026

Laporta tuvo también palabras para Tebas, en tono distendido, al asegurar que uno de los retos del club será seguir creciendo económicamente para recuperar margen de maniobra. "El objetivo es tener capacidad de generar ingresos para tener ese famoso fair play financiero", bromeó entre risas, antes de agradecer la presencia del presidente de LaLiga.

El acto, de carácter institucional y celebrado a puerta cerrada, arrancó con la proyección de un vídeo de cerca de cinco minutos bajo el lema 5 anys estimant el Barça, centrado en el balance del último mandato, y otro vídeo previo resumiendo el proceso electoral que desembocó en la renovación de la confianza de los socios y socias en la candidatura de Laporta.