Lewandowski: "Es la decisión más importante de mi vida"

Robert Lewandowski habla por primera vez después de hacerse oficial su fichaje por el FC Barcelona. El polaco concedió una entrevista al medio alemán ‘Bild’ antes de incorporarse a la gira por Estados Unidos de su nuevo equipo.

Lewandowski asegura que la decisión de fichar por el Barcelona es la "más importante de su vida".

El último ganador de la Bota de Oro ya ha hablado del que será su nuevo técnico: "Me encontré con Xavi en Ibiza y me dijo que me esperaría y que ganaremos muchos títulos juntos". El entrenador y su nuevo fichaje tuvieron "una buena química de inmediato" en su último encuentro.

Lewandowski está convencido que la próxima temporada el Barcelona dará mucho que hablar: "El Barça tuvo problemas el año pasado... Han hecho buenos fichajes y van en la senda correcta para volver a la cima".

Salida por la puerta de atrás del Bayern

Lewandowski tuvo muy claro que solo jugaría en el Barcelona y estiró la cuerda al máximo para conseguirlo: "Quería jugar en otro liga, pero fue la decisión más difícil de mi vida. Quería vivir en otro lugar".

Su salida del Bayern, por la puerta de atrás, no quita para que considere que ha quedado en paz con los bávaros: "No hubo tiempo para una despedida. El Bayern y yo hicimos cosas innecesarias. Creo que las dos partes están satisfechas ahora. El Bayern va a recibir mucho dinero y yo puedo ir al Barcelona", confesó Lewandowski.