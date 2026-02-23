La conversación de Quintero González con Carvajal y Courtois: "Tú no tocas balón"

La derrota del Real Madrid CF ante CA Osasuna en El Sadar (2-1) la tarde del sábado dejó mucho más que tres puntos en el camino. El partido estuvo condicionado por la intervención del VAR y por una acción que cambió el guion del encuentro en la primera mitad. La revisión de un penalti sobre Ante Budimir transformó una decisión inicial de falta en ataque en una pena máxima que adelantó al conjunto navarro y golpeó anímicamente al equipo blanco.

Recordemos que el colegiado Alejandro Quintero González señaló en primera instancia 'piscinazo' del delantero rojillo y amonestó al atacante. Sin embargo, desde la sala VOR le instaron a revisar la jugada. Tras observar las imágenes en el monitor, rectificó y señaló penalti por una acción de Thibaut Courtois sobre Budimir. El guardameta madridista había pisado al delantero en su salida, una circunstancia que el árbitro consideró suficiente para cambiar su decisión.

It's very interesting how the Super Slow-Mo camera shows something very different to the angle VAR showed. In this one Courtois looks to step on the ground before Budimir and then being kicked by Budimir, but Var's angle looks very different 🤔 pic.twitter.com/pOYdMktegF — MadrispaniaTV (@MadrispaniaTV) February 21, 2026

La transformación de la jugada alteró el desarrollo del choque. Con el 1-0 en el marcador, el Madrid quedó tocado y, aunque logró empatar por medio de Vinicius, nunca terminó de sentirse cómodo ni de imponer su juego en un partido cuesta arriba. La derrota final tuvo además consecuencias directas en la clasificación, ya que el liderato de LaLiga EA Sports pasó a manos del FC Barcelona.

La conversación en el túnel

Las cámaras de DAZN captaron en exclusiva las imágenes del túnel de vestuarios durante el descanso. Allí, Dani Carvajal y Courtois se dirigieron a Quintero González para pedir explicaciones sobre la acción del penalti. El intercambio se produjo en tono cordial, pero con evidente interés por entender los motivos de la rectificación.

📹 IMAGEN DAZN La charla del árbitro con Carvajal y Courtois tras el penalti pitado contra el Real Madrid#ElPost pic.twitter.com/Ako868EO2J — DAZN España (@DAZN_ES) February 22, 2026

"El problema del pie es que tú no tocas balón. Has llegado, has pisado y es un balón tardío", explicó el árbitro al portero belga, justificando tanto la pena máxima como la tarjeta amarilla. A Carvajal le trasladó un argumento similar: "La portería sola. Él mismo sabe que llega tarde y yo creo que hay sanción". El colegiado insistió en que la llegada tardía y el contacto fueron determinantes en la decisión final.

Courtois trató de defender su acción asegurando que estaba saliendo y que no hizo un gesto intencionado para golpear. El árbitro respondió que esa circunstancia había sido valorada, pero que el pisotón existía y que la revisión del VAR confirmaba la infracción.

Un final también revisado

La influencia del videoarbitraje no terminó ahí. En el minuto 90, otra intervención sirvió para validar la posición de Raúl García de Haro en la jugada del 2-1 definitivo. La revisión confirmó que el atacante se encontraba en posición correcta, despejando dudas y certificando el triunfo rojillo.

Así, el VAR fue protagonista en los dos momentos clave del encuentro: primero para señalar el penalti que abrió el marcador y después para confirmar el gol decisivo. Dos acciones que han generado debate en el entorno madridista y que marcaron una noche complicada para el conjunto blanco.

Más allá de la polémica, el rendimiento del Madrid quedó por debajo de lo esperado. El equipo no logró rehacerse del impacto inicial ni imponer continuidad en su juego. El resultado en El Sadar no solo supuso una derrota, sino también un cambio en la cima de la clasificación y un nuevo episodio de discusión en torno al papel del VAR en los partidos decisivos.