Mbappé no jugará el Clásico

Kylian Mbappé no jugará esta noche el Clásico del Camp Nou frente al FC Barcelona, en el duelo estelar de la jornada 35 de LaLiga EA Sports. El delantero francés del Real Madrid, que viene de protagonizar una escapada —junto a su novia, Ester Expósito— que ha dado mucho que hablar en plena lesión, se ha quedado fuera de la convocatoria ofrecida por el técnico Álvaro Arbeloa para tratar de evitar el alirón azulgrana.

Para ello los blancos deberán ganar en la Ciudad Condal porque cualquier otro resultado —empate o derrota— entregaría matemáticamente el título a los culés, que ahora mismo aventajan en 11 puntos al Madrid a falta de cuatro jornadas para el final.

Mbappé, que no pudo acabar la última sesión de entrenamiento realizada el sábado por el Real Madrid en Valdebebas, se quedará por tanto en la capital de España.

La buena noticia de la convocatoria es la presencia de Thibaut Courtois. El guardameta belga, ya recuperado de la lesión que lo ha tenido un mes y medio de baja, incluso apunta a titular en el Camp Nou.

Además de Mbappé, quienes también causan baja son los lesionados Ferland Mendy, Dani Carvajal, Éder Militao, Arda Güler y Rodrygo, además de Fede Valverde —después de la pelea que ha mantenido con un Aurélien Tchouaméni que sí podrá ser de la partida en el Clásico— y un Dani Ceballos que está apartado del equipo por decisión técnica de Arbeloa.



Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre

Defensas: Alaba, Trent, Asensio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y David Jiménez

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Thiago, Cestero y Palacios

Delanteros: Vinícius, Gonzalo, Brahim y Mastantuono