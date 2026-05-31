Cinco equipos han celebrado este fin de semana el ascenso a Primera RFEF. Real Jaén, UD Ourense, UD Logroñés, Águilas y CD Coria se unen a los ya ascendidos como campeones de grupo: Deportivo Fabril, Real Unión de Irún, Sant Andreu, Extremadura y Rayo Majadahonda.

Atlético Baleares – Real Jaén (1-2/1-2)

Hazaña histórica del Real Jaén. Este domingo, 31 de mayo, quedará para el recuerdo de los aficionados lagartos tras una increíble y épica remontada en el campo del Atlético Baleares firmando su segundo ascenso consecutivo -hace dos años deambulaba por la Tercera RFEF-.

Marco Siverio primero y Carrillo después marcaron en la primera parte de la prórroga deshaciendo el empate de la eliminatoria que había conseguido el Atlético Baleares en el tiempo reglamentario al marcar Tovar en el minuto 11.

UD Logroñés – Sanse (1-1/1-0 en la ida)

La UD Logroñés se convirtió en el primer equipo que logró el ascenso a través de los playoffs. Los de Unai Mendia han puesto el broche a una fantástica campaña tras imponerse a la UD Sanse. Garci, desde la pena máxima, puso el gol local que empataba la eliminatoria y ascendía a los madrileños. En la segunda parte de la prórroga, cuando parecía que el ascenso se quedaba en San Sebastián de los Reyes, Edu Cabetas puso el definitivo empate. Tras acabar 1-1 el encuentro, y con un global de 1-2 en el cruce, los de Logroño jugarán la próxima campaña en Primera Federación.

Conquense – UD Ourense (0-2/0-1 en la ida)

La UD Ourense festeja el ascenso a Primera Federación tras haber superado en el global de la eliminatoria a la UB Conquense.

Los gallegos, que llegaban a La Fuensanta con una mínima ventaja tras el 1-0 vivido en O Couto en el encuentro de ida, lograron ampliar su renta a un global de 3-0 para acabar celebrando el ascenso. La UD Ourense llegó a la gran final tras haber apeado de los playoffs al Reus FC Reddis, logrando imponerse a la UB Conquense in la gran final.

Fundado en 2011, el conjunto orensano participará por primera vez en la Primera Federación tras haber protagonizado una meteórica carrera con cinco ascensos en doce años.

Poblense – Águilas (1-1/0-0 en la ida sube el Águilas en penaltis)

El Águilas FC logró imponerse en la eliminatoria ante la UD Poblense tras lograr la victoria en Sa Pobla. El resultado conseguido en tierras baleares, venciendo en tanda de penaltis, unido al empate sin goles vivido en El Rubial en el encuentro de ida, sirvió para que la alegría se desbordase entre los integrantes de la expedición blanquiazul.

Oviedo Vetusta – CD Coria (0-1/0-3)

EL GOL DE UN ASCENSO | Así sonó y se vivió el gol de José Antonio para dar el ascenso al @CDCORIA en la voz de @EncicloParra y @JuanGarciaDT pic.twitter.com/GB0YHMlZ5C — Extremadura Deportes (@deportesCEX) May 31, 2026

El CD Coria certificó, en un escenario de enjundia como es el Carlos Tartiere, su ascenso a Primera Federación Versus e-Learning. El cuadro extremeño llegó hasta la capital del Principado de Asturias con una renta de tres goles tras el 3-0 conseguido en el encuentro de ida disputado en La Isla que hizo bueno con el triunfo registrado en el estadio carbayón.