Sin oposición, mayoría absoluta para Verstappen en Hungría

Si hiciéramos un símil entre el Gran Premio de Hungría y un día como el de hoy de votaciones, podríamos decir que pese a la participación, la afición, el resultado ha sido claro, previsible y abrumador, Max Verstappen ha ganado en Hungaroring con mayoría absoluta.

Como si de una encuesta se tratara, la clasificación del sábado nos hizo pensar que la alternancia era posible, que la pole de Lewis Hamilton habría la posibilidad de que otro equipo se alzara con la victoria, pero ha sido un puro espejismo. Red Bull, más en particular, Max Verstappen no tiene oposición, no hay equipo que reúna las cualidades para desbancarle en la casa del gobierno de la Fórmula1, y ni siquiera Aston Martin, que al inicio de temporada parecía que podían llegar, no sólo no lo ha hecho si no que se ha desinflado.

Desde la salida Verstappen le ganó la posición a Hamilton, que también la perdió a favor de los dos McLaren, y a partir de ahí fue un paseo para el neerlandés, que seguramente está viviendo las carreras más aburridas de su vida deportiva. Aburrida la carrera de Verstappen y para el resto de aficionados, pocos movimientos en pista y todo por decidir en las paradas, que al final dejaron las cosas como estaban a excepción de Ferrari, una vez más. Error en la parada de Leclerc y dudas con Sainz, demostrando que en la escudería italiana no apuestan por el madrileño, que sigue ejerciendo de segundón en un equipo que tampoco termina de despuntar y encontrar un camino claro de evolución.

Algo parecido pasa en Aston Martin. Si bien la octava posición de Fernando Alonso en parrilla no dejaba margen para el optimismo, los problemas de degradación con los neumáticos han comprometido el ritmo de un monoplaza que parece estancado en un momento, además, en que otros equipos han sido capaces de mejorar el ritmo. Ferrari, aunque poco están por delante y McLaren llevan dos grandes premios subiendo al podio con un Lando Norris que ya se lo rifan para las grandes escuderías de cara a la temporada que viene.

Lo mejor las remontadas de Checo Pérez y George Russell que nos han brindado algún adelantamiento y emoción en la estrategia, pero poco más se puede rascar de un gran premio, y ya van unos cuantos, que esperábamos mejores resultados para los nuestros.