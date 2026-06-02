Las entradas de las finales de la NBA llegan a los 100.000 dólares

Las Finales de la NBA 2026 comienzan este miércoles 3 de junio de 2026 y enfrentarán, al mejor de siete partidos, a los New York Knicks y a los San Antonio Spurs. Si hay un séptimo partido será el viernes 19 de junio.

Las fechas ya se conocen y las entradas, aparte de los abonos de temporada que cada equipo tiene para sus aficionados, se han disparado al salir al mercado.

Según ha informado The New York Times, los precios arrancaron por debajo de 2.000 dólares llegando pronto a superar los 6.000. El problema es que ahora ya van por los 85.000 de media.

Un portavoz de MSG Sports, el grupo propietario de los New York Knicks, dio su versión de los hechos con un escrito: "Este es un momento histórico en MSG y la organización no escatimó en gastos para llegar hasta aquí para nuestros aficionados".

Esa misma persona reiteró que el problema es de la reventa: "Entendemos que nuestros precios de entradas son altos, pero el verdadero problema son los revendedores que inflan los precios en cuanto las entradas están disponibles, y estamos tomando todas las medidas posibles para limitar esta actividad injusta".

Estos son los precios más baratos en ambos pabellones y en los 7 partidos:

Partido 1 (San Antonio) : Desde $969

Partido 2 (San Antonio) : Desde $1.310

Partido 3 (Nueva York) : Desde $4.247

Partido 4 (Nueva York) : Desde $3.728

Partido 5 (San Antonio) *: Desde $1.656

Partido 6 (Nueva York) *: Desde $4.917

Partido 7 (San Antonio) *: Desde $3.393

Eso es lo mínimo, pero los precios de algunas entradas, sobre todo en Nueva York, llegan a los 100.000 dólares en primera fila.